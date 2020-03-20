新冠肺炎疫情全球擴散，不少出國者返台染疫遭撻伐，台南市長黃偉哲日前急令兩名出國旅遊公務員停休返台，其中1人蜜月旅行泡湯，台南市警3分局偵查佐王詠程新婚，原定出國到奧地利度蜜月，碰上新冠肺炎疫情，自行改成環島旅行，覺得可惜但也有趣。

人生唯一一次度蜜月，竟然出國變環島，從警的王詠程與擔任教師的妻子楊雅涵近期完婚，原訂2月底要去奧地利、捷克10天，竟碰上新冠肺炎疫情全球擴散，兩人決定取消出國，改為台灣環島9日遊，平白損失20％旅費近兩萬元。

金錢損失事小，人生唯一的蜜月旅行，竟是歐洲旅遊變環島，王員覺得有點可惜，幸好妻子不計較，兩人3月初快樂完成9日環島，踏遍台灣各景點。

夫妻第一次相偕暢遊台灣，兩人趁機看到台灣各地美景，都覺得有趣，直呼幸好沒出國，不然可能除了返台要被居家檢疫，最難受的是面對親友擔心的眼光。

公務員法定婚假14天有請假期限，台灣這波出國禁令讓不少原訂蜜月旅遊的新婚夫妻都得更改出國或者延期，配合防疫卻損失荷包，疫情沸騰期間，王員以自身為例，希望社會多點包容，這段期間，非必要盡量不要出國。

(中時 )