大政治大爆卦-無色覺醒》接連停校、停班、傳確診 防疫如履薄冰 14:112020/03/20 中時電子報 綜合報導 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》接連停校、停班、傳確診 防疫如履薄冰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北部某高中因達2位學生確診，今起停課，學校指出上午已完成消毒，校內目前只剩下行政人員，學校雖停課但師生仍須在家中進行遠距教學。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #確診 #停課 #學校 #新冠肺炎 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP #COVID-19 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 39日神話破功！澳門新增境外移入確診…班機座位曝光 11:242020/03/16 國際 澳大利亞新冠肺炎確診病例上升至449例 16:122020/03/17 國際 確診個案再創新高 國內新增10人 15:162020/03/17 生活 數量繼續爆增！新冠肺炎今再多10例確診 15:372020/03/17 生活 隔離病房最大量 超過2萬床 04:102020/03/18 生活新聞 短評／陳時中玻璃心 04:102020/03/18 時論廣場 苗栗有新冠肺炎確診 零紀錄破功了 08:382020/03/18 生活 國內確診首度破百 今暴增23例 14:592020/03/18 生活 關鍵3例 憂成社區傳播破口 04:102020/03/19 生活新聞 真衰！日前被傳確診 現在數百萬人要求他下台 17:072020/03/19 國際 政治熱門新聞 陳時中忙防疫 寶貝兒子搞罷韓 網看完反應一面倒：笑死！ - 政治 兒設計「罷韓T」爆爭議...陳時中一句話回應了！ - 政治 小英政治考量 韓粉嘆：陳時中完了 - 政治 肺炎疫情還有多久結束？最新民調出爐！ - 政治 陳時中兒子設計罷韓T恤 村長說話了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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