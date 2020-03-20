33歲蔡詩芸推出新歌〈回憶〉，MV找來老公王陽明擔任導演，以類微電影手法拍攝而成。由於開拍當時她正值懷孕5個月，為讓母子均安、專心養胎，等到產後才補拍後續，卻也讓MV呈現出完整的一致性，前前後後歷時超過8個月終於完成。蔡詩芸表示，「當時懷孕要小心再小心，很多事情要注意，不要著涼、太累，要足夠睡眠休息。」

蔡詩芸10年後找回王陽明，有感而發「對的時間對的人」。（圖／瑩音樂提供）

接連推出〈Katiya’s Lullbay〉和〈回憶〉兩首新歌，蔡詩芸也預告年底將發行新專輯，日前更開了官方頻道與粉絲一同分享夫妻生活，「我會繼續努力做音樂，當媽媽之後讓粉絲看到另一面的我，透過影像與音樂鼓勵女性們，給予正能量的傳遞」，對於事業一樣衝勁十足。

如今夫妻婚姻美滿、又擁有可愛的寶貝女兒，讓蔡詩芸有感而發的說：「在對的時間找到對的人，愛情就會很簡單。我跟Sunny是比較幸運，年輕時在一起卻因為遠距離分開，十年後才又相聚回來，也讓我寫這首歌回憶到當時到年輕時候，後面我們有一種happy ending，戀情就是一種緣份，找對的人自然就會很長久。」是否考慮再拼第二胎，讓女兒有個伴？她笑回：「現在還沒有特別計畫，就順其自然，跟以前一樣。」

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)