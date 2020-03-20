新北市土城中午12時許傳出雙屍命案，有民眾發現當地民宅傳出屍臭味報警，員警到場破門而入後發現一對已離婚的屋主與前妻雙雙死亡，丈夫在門口上吊，妻子則陳屍床上，兩人死亡時間至少超過10天。

據了解，男子與前妻2人離婚後仍同住，多年來沒聽聞男方做何種行業，但曾經罹患過癌症，但膚夫妻2人都不大與鄰居互動，大樓內的住戶對這家人們都相當陌生。

(中時 )