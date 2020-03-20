新北市土城傳雙屍命案 一對夫妻陳屍家中 14:102020/03/20 中時 張睿廷 、 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市土城慶利街傳出雙屍命案，一對夫妻被發現陳屍家中。（翻攝網路／張睿廷新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市土城中午12時許傳出雙屍命案，有民眾發現當地民宅傳出屍臭味報警，員警到場破門而入後發現一對已離婚的屋主與前妻雙雙死亡，丈夫在門口上吊，妻子則陳屍床上，兩人死亡時間至少超過10天。 據了解，男子與前妻2人離婚後仍同住，多年來沒聽聞男方做何種行業，但曾經罹患過癌症，但膚夫妻2人都不大與鄰居互動，大樓內的住戶對這家人們都相當陌生。 (中時 ) #夫妻 #發現 #命案 #新北市 #土城 也許您會感興趣 推薦閱讀 音樂賽破萬人到場 新北嚴陣疫待 04:102020/03/16 地方新聞 減少醫護傳染風險 新北市13家院所推「通訊診療」 17:522020/03/16 生活 談昨拜會柯文哲 侯友宜：將整合宜蘭、基隆桃園區域聯防 10:052020/03/17 政治 人物側寫》「桑榆未晚」李乾龍月前預言心境 13:282020/03/17 政治 新北線上補課新規 最高可折抵實體補課50％ 13:522020/03/17 政治 向防疫戰士致敬！民代媒合業者贈千瓶健康飲給新北聯醫 15:502020/03/18 生活 大力推動都更三箭 侯友宜：2022年都更案目標可破550件 15:432020/03/18 風格 都更三箭展現成效 侯友宜：2022年目標破550件都更案 15:582020/03/18 財經 防疫旅館排不到？ 新北百家旅館推「家屬安心價」 19:022020/03/19 政治 侯宣布禁醫院探病 柯P：新北醫院也不多啊 12:392020/03/20 政治 社會熱門新聞 唐鳳胞弟抱4歲女童親親涉猥褻 遭判1年6個月 - 社會 玩笑鬧大了！外籍男地鐵「口水抹扶手」散病毒 影片流出急道歉 - 社會 新北市土城傳雙屍命案 一對夫妻陳屍家中 - 社會 配眼鏡配出「父女戀」 39歲男肉體交纏13歲嫩妹…大戰18次後下場GG - 社會 雲林防疫飯店僅供縣民與親友入住 價格2200至2700元 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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