受新冠肺炎疫情影響，許多民眾降低外出意願，宅在家的Lifestyle也成為當下最時尚的生活模式，東森購物21日首度推出「會員守護日」，多項食品、小家電與保健食品最低下殺1折。

東森購物將為當日消費者在東森購物CH47消費任一件商品，提撥商品銷售金額10%，用以選購台灣優質農產贈予前線醫護人員，助小農、挺醫護。

斯容、孫沛、紫瑩、曉梅、志銘等多位購物專家輪番上陣東森購物電視「會員守護日」CH47，接連24小時熱促屏東小農鮮脆秋葵乾、Dyson 智能涼暖淨化三合一防疫破盤組、專利美肌光波全方位嫩白口罩組等，超過25,000件商品限時開搶。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物與全體會員持續關心公益，當日只要於 CH47消費任一商品，東森購物將與農委會合作，提撥商品銷售金額 10% 選購台灣在地優質農產，贈予醫護人員。

王令麟表示，東森購物秉持「最有溫度」的服務精神，投身公益、致力實踐社會企業責任。

東森購物長期力挺台灣在地農產，每當農產品盛產過剩，東森將迅速發揮通路力量，幫台灣農民拚內銷，包括率先響應農委會政策，2月份開賣農漁產，分別與農委會主委陳吉仲與立法委員莊瑞雄共同行銷台灣在地漁產，午仔魚、石斑魚組合達成2,000組完銷的好成績，等同8,000條魚、3,000公斤全數售罄，台東綠寶石「鳳梨釋迦」更在開賣當日迅速秒殺3,500組，銷售總重達2.1公噸，平均每秒賣出7顆。3月則攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機。

(工商 )