新冠病毒肺炎疫情持續，因應各國陸續限制出入境，令旅遊需求嚴重下滑，航空業首當其衝。香港國泰航空及港龍航空宣布，4月至5月將再度砍班，整體客運量將大減96％，僅剩4％，但貨機則不受影響。國泰航空旗下的香港快運（HK Express）宣布，將於3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運，

香港01報導，國泰航空將營運每周三班航班，往返香港及12個目的地；港龍則營運每周三班航班，往返香港及3個目的地。

國泰航空將營運每周三班，往返香港及12個目的地的航班，包括倫敦希思路、洛杉磯、溫哥華、東京成田、台北、新德里、曼谷、雅加達、馬尼拉、胡志明市、新加坡及悉尼。至於港龍則營運各每周三班航班前往3個航點，包括北京、上海浦東和吉隆坡。

國泰指，將視乎世界各地政府會否實施更多旅行限制，再決定能否維持基本客運航班。國泰航空及國泰港龍已豁免重新訂位、更改航點及取消行程的手續費用。

國泰航空顧客及商務總裁林紹波說，會竭力維持少數航班往返網絡的主要航點，以確保關鍵國際航空動脈保持暢通；並透過營運包機服務及以客機專載貨物增加運力，滿足貨運客戶需求。

與此同時，國泰航空旗下的香港快運（HK Express）宣布，將於3月23日至4月30日期間暫時停止所有航班營運，計畫於5月1日恢復航班營運，超過96％員工參加無薪假計劃。香港快運行政總裁吳潔文說，措施屬艱難決定，但為渡過困難時期有必要推行。

香港快運指將密切留意疫情發展，計劃於5月1日恢復航班營運，而官網亦繼續出售今年5月起出發的機票。因航線暫停營運而行程受到影響之旅客，將可獲提供更改出發日期、更改航線或全數退款之安排選擇。

(中時 )