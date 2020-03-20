受新冠狀肺炎疫情影響，全世界高達150國以上出現確診案例、上萬人死亡，連帶也讓民眾對疫情擴散更為擔憂。對於疫情短時間內難控制，最新民調結果顯示，有高達70.9％的人們認為，肺炎疫情至可能要4個月甚至半年以上，才會得到控制。

據《ETtoday新聞雲》民調中心20日公布所做調查，針對「您認為新冠肺炎疫情還要多久才會得到控制？」問題，有高達70.9％的人們認為，肺炎疫情至可能要4個月甚至半年以上，才會得到控制，另外，也有21.8％民眾認為，在各國全力防疫下，1到4個月就會得到控制。

值得注意的是，與《ETtoday新聞雲》上次8日所公布結果相較，認為疫情會持續「4個月至半年以上，才能控制疫情」選項，增加了14.9％。顯見，在疫情極嚴峻的大陸湖北、義大利、韓國、德國、美國等地，不斷飆升的確診數量，讓越來越多地民眾對疫情感到擔憂甚至轉為悲觀心理。

本次民調由《ETtoday新聞雲》民調中心於2020年3月16日至19日進行，成功訪問1,079位年滿20歲以上台灣人民，信心水準為95％，誤差為正負2.98％。

(中時電子報)