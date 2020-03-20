國內新冠肺炎疫情持續上升，南部近日接連出現確診個案，旗山一名菜市場攤商前往歐洲旅遊，返台後接受居家檢疫，卻有人在手機群組瘋傳「菜市場一團人前往歐洲旅遊」訊息，造成這2天菜市場生意冷清，民眾不敢上市場買菜，旗山公有市場自治會表示，對於網傳內容誇大不實，不排除採取法律行動。

旗美地區日前社群團體紛紛網傳，「聽說有一團歐遊團來到旗山菜市場，請大家盡量不要前往，保持距離以策安全」，另有網傳「3月10日和菜市場裡面約10人去德國捷克，預計下禮拜回國」，由於新冠肺炎疫情仍在蔓延，網傳訊息造成民眾恐慌，紛紛不敢上旗山菜市場，也影響到鄰近老街景氣。

這2天旗山市場人氣銳減，許多攤商幾乎沒人上門，位於該名出國攤商旁販售擔仔麵的柯老闆說，這2天生意差很多，約減少3成顧客，希望不要再網傳不實訊息；旗山老街一名林姓店家表示，以往老街晚上9點還有不少人潮，這幾天8點後幾乎沒人，也看不到學生身影，許多店家乾脆8點後提早打烊休息，生意受到很大影響。

旗山公有市場自治會幹事薛瑞保表示，旗山市場共有140名攤商，只有1人隨團出國旅遊，並非市場一團人，此人日前回國也依規定居家檢疫中，希望外界不要再以訛傳訛，自治會將保留法律追訴權。

事件引起恐慌，賣蔥油餅李姓老闆20日上午也在臉書社團「旗山大小事」發出聲明表示，「對於這幾天在市場散播不實的謠言，本人在此先深深道個歉，因家人在不對的時間出國旅遊事情，造成旗山鄉親恐慌，深感抱歉」，並指家人於半年前計畫前往奧地利旅遊，3月9日出團時不知歐美疫情擴散快速，當知道時候，已經是3月13日歐洲疫情大爆發，也於昨天回台，此次出團旗山共4人，並非旗山市場內的攤商10人，4人回台後沒有發燒及其他症狀，一定會落實居家檢疫14天，不會趴趴走，請不要再轉傳不實的謠言造成恐慌。

(中時 )