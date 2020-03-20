先前由於新冠肺炎炎(COVID-19)疫情在全球各地升溫，囤貨潮、衛生紙搶購潮在各地都紛紛出現。其中，澳洲地區還出現搶購冰箱的情況。如今，也在台灣重現了！

新冠肺炎(COVID-19) 在台疫情近日因境外移入確診案例爆發，18日達到100例(累積至20日14:00止台灣確診108例)，政府隨後宣布3/19起非台籍人士一律禁止入境台灣，封關政策一宣布，實體、線上賣場全都出現囤貨潮。friDay購物觀察內部數據資料發現，本週除了民生用品狂賣之外，還有一個最有趣的「異軍突起」瞬間熱銷商品－冰櫃。冰櫃從週一（3/16）開始銷售曲線瞬間升高，3/19正式封關冰櫃單日銷量也達近50台，更較上週同期相比成長超過40倍。推測不少民眾大量搶購的食材物資量已超過自家冰箱容量，因此再添購冰櫃備用。

新冠肺炎台灣確診案例近日新增速度變快，引發囤貨潮。其中為了囤貨，冰櫃也成了搶購商品。(friDay購物／黃慧雯台北傳真)

除此之外，也有不少公司為不致使疫情突然間嚴重爆發而使得公司運作被迫中斷，提前佈署開始實施讓員工在家工作，friDay購物觀察到這項計畫反映在LCD螢幕及遠端監控攝影機的銷量表現，為能讓員工在家工作也不影響工作進度以及還是能正常進行視訊會議討論，friDay購物站上近期（3/9-3/19）LCD螢幕及遠端監控攝影機業績表現不僅較前一週明顯成長近6成，且不少為3台以上的多量採購訂單。

另外，為不致使疫情擴大及社區感染情況發生，各市區的室內運動中心、私人健身房等陸續於近日宣布短時間暫停營業，原本自2月業績表現就有明顯成長的居家健身運動器材，自本週起（3/16起）銷量再衝出一波較上週暴增5成的新高峰。除了台製、歐美品牌的跑步機及健身車為大型器材的業績冠軍外，近期小型健身器材也表現不俗，更以啞鈴、彈力帶銷售表現最好，較前一週成長超過3成，更較上月同期爆量近7成。由以上各類商品在本週的瞬間銷售數據中不難發現，民眾都已開始為對抗新冠肺炎做好「宅在家」的萬全準備。

(中時電子報)