受新冠肺炎影響，宅在家的Lifestyle也成為當下最時尚的生活模式，東森購物3/21首度推出「會員守護日」特別活動，多項食品、小家電與保健食品等，最低下殺1折。當日消費者只要於東森購物CH47消費任一件商品，東森購物將提撥商品銷售金額10％選購台灣優質農產贈予前線醫護人員，與全體會員一起助小農、挺醫護，用心守護台灣。

東森購物電視「會員守護日」自3/21 (六) 00:00起至晚間23:59止，於CH47接連24小時不斷電，樣樣好康、檔檔熱賣，斯容、孫沛、紫瑩、曉梅、志銘等多位購物專家輪番上陣熱促，包含在地屏東小農鮮脆秋葵乾、Dyson智能涼暖淨化三合一防疫破盤組、專利美肌光波全方位嫩白口罩組等，超過25,000件商品限時開搶。

東森購物董事長王令麟表示，東森購物與全體會員持續關心公益，當日只要於 CH47消費任一商品，東森購物將與農委會合作，將提撥商品銷售金額10％ 選購台灣在地優質農產，贈予醫護人員，東森夠用心、會員購放心，也讓台灣農民與醫護人員暖心。

在疫情期間，民生消費習慣改變，不僅台灣農漁產外銷受到劇烈衝擊，第一線醫護人員更不分日夜，在「高風險」、「高工時」與「高勞力」的三高環境下，仍堅守崗位守護民眾健康，因此更需注重健康與營養均衡問題。東森購物特別規劃這次活動，號召全體會員一起做愛心，以實際行動守護台灣。

王令麟表示，東森購物秉持「最有溫度」的服務精神，投身公益、致力實踐社會企業責任，在此也對前線醫護人員獻上最誠摯的感謝，東森購物也將與全體會員朋友用心守護、全力相挺！

東森購物長期致力於公益、力挺台灣在地農產，每當農產品盛產過剩，東森將迅速發揮通路力量，幫台灣農民拚內銷，率先響應農委會政策，2月份開賣農漁產，農委會主委陳吉仲與立法委員莊瑞雄現身力挺台灣在地漁產，午仔魚、石斑魚組合達成2,000組完銷的好成績，等同8,000條魚、3,000公斤全數售罄；台東綠寶石「鳳梨釋迦」更在開賣當日迅速秒殺3,500組，銷售總重達2.1公噸，平均每秒賣出7顆。

3月更攜手新北市政府推出「新北專區」，協助業者拓展虛擬通路商機，不斷精進服務品質、善盡企業社會責任，為台灣盡一份心力，也持續為所有會員帶來最愉悅舒適的購物體驗。

東森購物多年來用心經營、創新求變，與千萬會員相伴相挺，始終貫徹「東森嚴選」與「客戶高滿意度」兩大堅持，以實際行動地回饋社會，20年來創造消費者高度的品牌信賴感。東森購物持續關心每一位消費者，發揮取之社會、回饋社會的企業使命力挺相助，並持續提供更多、更好的服務給消費大眾，打造「最有溫度」的購物平台。

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