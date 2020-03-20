隨著新冠肺炎疫情持續延燒，歐美全境擴散、全球病例暴增，大量留學生陸續返台，以及台灣即日起禁止非本國籍者入境，入境者全數須進行居家檢疫14天，全台防疫旅館住房大爆滿。為搶搭防疫商機，台中多家飯店業者針對檢疫親屬，推出友善住房專案。

其中，1969藍天飯店即日起至4月30日，針對須居家檢疫者的家人推出「檢疫親屬友善專案」14天優惠住房專案，內容含早餐、不限平假日均一價，入住14天可享優惠價入住，雙人房1,500元、4人房2,800元，每房加碼再贈館內藍天38號酒吧300元消費券，無需低消可直接折抵使用，平均最低每人只要700元起。

此外，麗寶福容大飯店自即日起至5/31，推出「寶貝家人longstay」15天渡假專案，含早餐平均每天2,020元，入住期間再送雙人英式午茶1次，還可免費使用三溫暖、健身房、戶外泳池。

麗寶福容大飯店表示，台中目前還沒有防疫旅館，麗寶福容關心防疫者家屬的處境，為鼓勵家中有需要居家防疫者的家人，走出戶外、放鬆心情，飯店從飲食、睡眠、運動來提升抵抗力。

(工商 )