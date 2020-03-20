繪圖晶片大廠NVIDIA（輝達）20日宣布，為因應當前新冠肺炎（COVID-19）構成的全球大流行，NVIDIA開放多項研究工具供研究人員使用，以加快分析新冠病毒的速度，並向社會大眾說明該如何自處。

自今日起，NVIDIA將免費開放90天Parabricks軟體使用權，供全球對抗新冠病毒的研究人員使用。Parabricks以著名的基因組分析工具包（Genome Analysis Toolkit），透過繪圖處理器（GPU）加速將分析基因組定序資料的速度提升50倍。NVIDIA理解疫情將不斷出現變化，因此，將視疫情情況擴大援助範圍。若目前已擁有NVIDIA GPU者將可直接填寫Parabricks授權申請表。

研究人員正在對新冠病毒及新冠肺炎患者的基因組進行定序，以掌握這項疾病的傳播情況與受影響程度最深的人。然而分析基因組定序需花上不少時間及運算效能。加速科學的發展是NVIDIA的核心使命之一，Parabricks團於去年12月加入NVIDIA，為加速科學發展提供了最新工具，其可以減少在單一伺服器上分析人類全基因組變異點偵測的時間，從原本的數日減少至不到一小時。

有鑒於新冠肺炎病毒史無前例的傳播速度，在數小時而非數日內取得分析結果，或許能對病毒演變的掌握以及疫苗開發，產生巨大的影響。NVIDIA邀請各界合作夥伴共同在疫情嚴峻的情況下，盡全力協助全球研究人員。NVIDIA正與雲端服務供應商以及超級運算中心商討，以提供研究人員運算資源與建置在平台上的Parabricks軟體。

(工商 )