六福客棧提早熄燈，六福旅遊集團董事長莊豐如今(3/20)日表示，六福客棧改建將打造A級酒店式服務商辦空間，預計明年第1季開始動工，目標將成為台北市松江南京商圈亮眼新地標。

莊豐如並宣布，六福旅遊集團同時啟動「資產活用」計畫，位在關西鎮土地達上百公頃，繼成功創立六福村主題樂園、六福莊兩大金雞母後，將再發揮這塊土地的動植物多樣化價值，再加上既有的動物保育、動物園、主題樂園等優勢，孵育全新的「六福生態度假村」品牌，並打造「樂齡友善社區」，成為樂齡族休閒及退休族享受生活的新天堂。希望將二代親子族群延伸至三代同堂旅遊度假。

六福客棧在此屹立48年，長時間見證整個商圈發展，於2019年3月初遞件申請危老重建計畫，同年5月9日取得台北市政府核准通過。六福旅遊集團董事長莊豐如表示，目前松江南京商圈的商辦大樓空租率不到5%，並且此區內可開發土地數量較少，周遭建物屋齡多為30~50年的中古辦公大樓，再加上看好台商回流加快將擴大高級商辦需求，未來幾年會出現供給短缺，租賃市場轉為房東市場，在面臨可出租的選擇有限之下，企業租戶也積極採用新租賃策略，如購置量身打造企業大樓，或承租提供更精緻服務的辦公室。

莊豐如說，六福客棧進行拆除後，基地面積約380坪，預計將投入15億元，興建地下5層、地上21層鋼骨結構建築物，總樓地板面積估達6,200坪以上，優先擬朝A級商辦大樓規劃，並呼應六福旅遊集團追求多元發展的精神，建築物外觀以代表無限可能的弧線做為主體線，也象徵張開手臂擁抱城市的意涵，而立面則以輕盈如鏡的帷幕設計搭配動態的垂直進出面，讓人們站在不同角度都能看見新大樓的不同姿態，在動態的移動過程中翻閱到不同風景。

新大樓將導入智慧科技，結合辦公、社交、美食、安全，串聯辦公室、酒店式服務，透過六福酒店式的物業管理，提供便利且精緻的高端服務體驗，包含飯店主廚駐點的餐廳、視訊會議室、健身房、24小時商務中心、專業秘書服務等，讓使用者靈活運用，並將健康概念融入建築設計中，具自然採光、綠建築、植物造景等特色，以增強建築使用者與自然環境的聯通性，打造充滿時尚品味的酒店式辦公環境，讓上班生活成為一種享受。

莊豐如表示，生態已是旅遊新趨，世界旅遊組織宣布2020年是旅遊加農業年。六福旅遊集團在新竹關西上百頃土地，將迎合全球「生態旅遊」、「銀髮養生」新浪潮，六福旅遊集團將更深度運用這多元且具辨識性的多樣化動植物環境，再融合六福村及六福莊周邊場域，朝「生物共生」、「循環再生」、「觀光生態農業」、「樂齡友善生活」等4大方向進行發展，結合生產、生活、生態三生一體的旅遊方式，開創低密度開發、高經濟價值的永續事業，發展全台獨有的高端、精緻、時尚「六福生態度假村」，讓全年齡的旅客都可以來到這裡進行多日旅遊，同時也將打造「樂齡友善社區」，成為樂齡族休閒及退休族享受生活的新天堂，無論是想要long stay，還是擁有專屬的開心農場，所有的生活體驗都能夠一站滿足。

(工商 )