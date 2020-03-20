由朱智勛、裴斗娜領銜主演的《李屍朝鮮》第二季，才於上周在Netflix風光上線，時隔不到一個禮拜，卻傳出韓國人不滿該劇中文譯名，認為有辱韓國歷史，播放平台Netflix得知後，立即更名《屍戰朝鮮》，以平眾怒。

《屍戰朝鮮》的韓文及英文片名都是《Kingdom》，直譯為「王國」，但為吸引台灣觀眾，中文片名「李氏朝鮮」諧音，命名為《李屍朝鮮》，不料卻引來韓國民眾反感。《屍戰朝鮮》雖是以殭屍為題材的架空古裝劇，但由李姓皇室建立的王朝是真實存在的，韓國稱之為「朝鮮王朝」，「李氏朝鮮」則是日本殖民統治下的蔑稱，《李屍朝鮮》中文片名以「李氏朝鮮」做哏，意外挑起了韓國人對於殖民時期的敏感神經。

朱智勛在劇中飾演皇子「李蒼」，而韓國歷史中真的有李姓皇室所建立的王朝。（圖／Netflix提供）

播放平台Netflix接獲反應後，立即發出聲明做出更名的決定，「Netflix收到來自韓國的歷史專家對於《李屍朝鮮》中文劇名所提出之意見，經內部討論後，決定將劇名改為《屍戰朝鮮》。我們在此感謝大眾對這部影集的支持並提供寶貴意見。」

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(中時電子報)