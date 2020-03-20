美國電動汽車製造商特斯拉終究還是決定暫停加州工廠的生產。特斯拉19日（當地時間）結束了與加州當局的僵局，表示將於24日起暫停其舊金山灣區汽車工廠的生產。事實上，特斯拉紐約超級工廠也將暫時停產，而內華達州電池工廠的營運將持續。

澎湃新聞引述路透報導，特斯拉是在與加州官員進行了數天的討論之後，以及該公司19日與弗里蒙特市官方會面之後做出的停產決定。

特斯拉還表示，相信自身有足夠的流動性來成功應對長期的不確定性，第三季末公司現金達到約63億美元，最近籌集了23億美元。

據了解，特斯拉加州工廠所在的阿拉米達縣於16日發布了就地避難令，要求關閉所有非必要運作的企業，當地居民只有在採購食物等必要的情況下才能離開家。之前特斯拉並不配合該項指令，阿拉米達縣治安官辦公室17日在推特上發文指出，特斯拉公司的汽車製造工廠不屬於阿拉米達縣健康令所明確的必須開展的重要業務，該機構要求特斯拉工廠應根據訂單「維持最低限度的基本運轉」，這意味著只保留人事、財務等基本崗位的工作繼續運作，而不是生產新車。

如今，在遵循指令停產外，特斯拉19日還表示，將繼續在加州弗里蒙特工廠維持基本運營，不過，弗里蒙特工廠的運營是從24日開始過渡到「最少的基本營運」。

特斯拉在加州工廠擁有1萬多名工人，去年的年產量突破41萬5千輛汽車。

(旺報 )