受到近期新冠肺炎疫情延燒，亞洲鋼價漲勢受阻；中鋼(2002)5月內銷盤價調降，以提升下游出口競爭力，其中，大宗底材熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。

中鋼今日召開5月內銷鋼品盤價會議，會中決議，為兼顧市場信心及提升出口競爭力，並反應下游流通市況，經審慎考量後，5月內銷鋼品盤價作適度調整，其中，熱軋鋼板降價300元，熱軋軋延料每公噸降300元，熱軋一般料(含API)亦降300元，冷軋一般料調降300元，熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸調降300元。僅電磁鋼捲維持平盤。

中鋼表示，近期新冠肺炎疫情延燒全球，各國政府紛紛推出貨幣寬鬆、財政擴張及企業減稅紓困等措施，預期可緩解疫情所帶來之短期負面影響。台灣防疫成效卓著，供應鏈受衝擊有限，經濟表現相對穩健。大陸寶鋼4月盤價小幅調整，鞍鋼等則採取平盤，顯見穩市為目前鋼市主流。

中鋼5月盤價僅電磁鋼捲未降價，守住漲勢；中鋼4月調升電磁鋼捲每公噸漲600元。5月冷軋一般料降300元，以及熱浸鍍鋅鋼捲建材、烤漆料每公噸降300元，也比4月調漲500元還有小漲200元。

不過，5月熱軋軋延料每公噸降300元，熱軋一般料(含API)亦降300元，將4月漲了全數回吐，價格仍處於相對低檔。

中鋼自今年起改為月盤及季盤雙軌並行；開月盤的產品4月全數調升，開季盤之產品僅汽車料、船用鋼板維持平盤，包括鋼板(除船用鋼板)，棒線，電鍍鋅鋼捲，熱浸鍍鋅鋼捲等均漲，每公噸漲300至600元不等。4月內銷盤價平均漲幅為1.9%。

另外，為響應政府紓困企業及振興經濟方案，中鋼公司成立「產業關懷小組」，以主動了解並提供客戶各面向需求。

因國安基金今日起可進場護盤拉抬市場信心，中鋼股價也跌深反彈，收盤漲1.2元至19.8元以最高點作收。

(時報資訊)