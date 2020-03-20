有道是老天有眼，法網恢恢，疏而不漏。眼前的一縷輕煙，竟化身為冤魂，隔空找上百里外的刑警託夢，清楚指引殺害自己的兇手? 警界常流傳著一句話，「案子會找人」，這而這件靈異怪象，就發生在現任新北市警局公關室警官賴義芳的身上。

向來虔心禮佛的賴義芳，在2003年時擔任台北縣新店分局刑事小隊長，在地緣關係下，經常前往新店市著名的慈玄寺禮佛參拜，且屢屢與當時高齡86歲的住持心玄法師討教佛經義理。

指引新店警分局刑警偵破蔡燕良遭人殺害焚屍案的慈玄寺主持葉周汝。(中時資料庫)

被害人蔡燕良在桃園空地被人潑汽油焚屍滅跡。(中時資料庫)

2003年初，賴義芳熟識的長輩往生，他專程帶著同仁南下彰化念經，返回分局前，突然心神不寧，於是決定先到慈玄寺參拜沉靜。才進入大殿，心玄法師看到他時，突然湊耳悄悄告訴他，「你走到哪身後都有兩個冤魂跟著你，臉色很難看，好像有冤情要請你幫忙，自己要小心」

住持一席話，讓賴義芳一頭霧水卻也毛骨悚然，全身寒毛立刻豎起，心玄法師知道他心有疑惑，立刻請他與同行的小隊長到寺內的「地藏王菩藏殿」內的小房間小憩。突然在迷濛中，賴義芳全身僵硬夢冷汗，在半夢半醒間，就像在眼前作了一個夢，突然間房間內竄出縷縷白煙，就像在雲霧中似的，在白煙中走出一個面無血色的年輕男子，眼帶哀怨地直盯著賴義芳。

殺害焚屍蔡燕良的犯嫌王姓嫌犯向警方供述案情。(中時資料庫)

大同分局破偽鈔集團案,逮捕四海幫外圍分子韋自君、等五人,起出三十餘萬元的新版千元、五百元及舊版千元偽鈔。(中時資料庫)

「我不是好人」，白臉男一開口就這樣說，「我在桃園大溪被朋友殺死了，而且還把我燒得全身焦黑丟在田裡 我好冤枉阿，殺我的人殺我的叫做韋自君，你一定要替我主持公道，這些事我都和師父說了。」

就像一個活生生的人在眼前說話一樣，那個場景他一輩子也忘不了，實在太過真實，讓他根本不知是真是假。但是突然間白煙迅速散開，賴義芳當場汗流浹背驚醒，回想剛剛那一幕，讓他不知所是真是假，但回頭想到住持的悄悄話，讓抱著懷疑的態度賴義芳火速趕回辦公室，尋找桃園的同事求助。

不問則已，一問之下讓他整個背脊發麻，一陣寒意直上腦門。桃園同事告知，「學長，2001年桃園大溪確實有一件殺人焚屍案，死者叫蔡燕良，但這件案子都沒線索，你怎麼突然問起這件事?」

賴義芳這時如夢大醒，想起在地藏王殿裡白煙中冒出那位自稱白臉男，說出兇手就是「韋自君」，於是透過桃園警方查證，赫然發現「韋自君」竟然和廟中申冤的白臉男者蔡燕良是朋友。

隔天，賴義芳調查韋自君的資料，赫然發現他竟然就住在新店市。於是立即通知他到案，當時一派輕鬆地的韋自君到刑事組辦公室時，還一付不在乎地輕鬆以對。賴義芳坐定後，當下劈頭一句「蔡燕良是不是你殺的?」讓韋自君嚇得當場臉色發青，差點從椅子上摔下。現在場跟失神一樣不斷喃喃自語：「怎麼可能有人知道，真恐怖。」隨後坦承有協助殺人，但被殺的是誰?在哪焚屍?連他自己都不知。

蔡燕良的冤魂不只糾纏著韋自君，甚至找上當時也一起下毒手的主嫌，四海幫仁愛堂堂主章志萍身上，章男因案發，整個人猶如遭惡靈附身，經常發狂失控，最後突然上吊自殺身亡。

最後其餘6名黨羽黨羽紛紛被捕，每一位都說案發後案發都遭到莫名的靈體騷擾，從案發後都不得安寧，被逮捕後反而全身都輕鬆起來，就像解脫一樣。賴義芳笑說：「不管科學辦案還是靈異託夢，只要案件能破，不排斥再接受冤魂請託，只要能為被害人討回公道就好了。」

(中時電子報)