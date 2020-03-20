有道是老天有眼，法網恢恢，疏而不漏。眼前的一縷輕煙，竟化身為冤魂，隔空找上百里外的刑警託夢，清楚指引殺害自己的兇手? 警界常流傳著一句話，「案子會找人」，這而這件靈異怪象，就發生在現任新北市警局公關室警官賴義芳的身上。
向來虔心禮佛的賴義芳，在2003年時擔任台北縣新店分局刑事小隊長，在地緣關係下，經常前往新店市著名的慈玄寺禮佛參拜，且屢屢與當時高齡86歲的住持心玄法師討教佛經義理。
2003年初，賴義芳熟識的長輩往生，他專程帶著同仁南下彰化念經，返回分局前，突然心神不寧，於是決定先到慈玄寺參拜沉靜。才進入大殿，心玄法師看到他時，突然湊耳悄悄告訴他，「你走到哪身後都有兩個冤魂跟著你，臉色很難看，好像有冤情要請你幫忙，自己要小心」
住持一席話，讓賴義芳一頭霧水卻也毛骨悚然，全身寒毛立刻豎起，心玄法師知道他心有疑惑，立刻請他與同行的小隊長到寺內的「地藏王菩藏殿」內的小房間小憩。突然在迷濛中，賴義芳全身僵硬夢冷汗，在半夢半醒間，就像在眼前作了一個夢，突然間房間內竄出縷縷白煙，就像在雲霧中似的，在白煙中走出一個面無血色的年輕男子，眼帶哀怨地直盯著賴義芳。
「我不是好人」，白臉男一開口就這樣說，「我在桃園大溪被朋友殺死了，而且還把我燒得全身焦黑丟在田裡 我好冤枉阿，殺我的人殺我的叫做韋自君，你一定要替我主持公道，這些事我都和師父說了。」
就像一個活生生的人在眼前說話一樣，那個場景他一輩子也忘不了，實在太過真實，讓他根本不知是真是假。但是突然間白煙迅速散開，賴義芳當場汗流浹背驚醒，回想剛剛那一幕，讓他不知所是真是假，但回頭想到住持的悄悄話，讓抱著懷疑的態度賴義芳火速趕回辦公室，尋找桃園的同事求助。
不問則已，一問之下讓他整個背脊發麻，一陣寒意直上腦門。桃園同事告知，「學長，2001年桃園大溪確實有一件殺人焚屍案，死者叫蔡燕良，但這件案子都沒線索，你怎麼突然問起這件事?」
賴義芳這時如夢大醒，想起在地藏王殿裡白煙中冒出那位自稱白臉男，說出兇手就是「韋自君」，於是透過桃園警方查證，赫然發現「韋自君」竟然和廟中申冤的白臉男者蔡燕良是朋友。
隔天，賴義芳調查韋自君的資料，赫然發現他竟然就住在新店市。於是立即通知他到案，當時一派輕鬆地的韋自君到刑事組辦公室時，還一付不在乎地輕鬆以對。賴義芳坐定後，當下劈頭一句「蔡燕良是不是你殺的?」讓韋自君嚇得當場臉色發青，差點從椅子上摔下。現在場跟失神一樣不斷喃喃自語：「怎麼可能有人知道，真恐怖。」隨後坦承有協助殺人，但被殺的是誰?在哪焚屍?連他自己都不知。
蔡燕良的冤魂不只糾纏著韋自君，甚至找上當時也一起下毒手的主嫌，四海幫仁愛堂堂主章志萍身上，章男因案發，整個人猶如遭惡靈附身，經常發狂失控，最後突然上吊自殺身亡。
最後其餘6名黨羽黨羽紛紛被捕，每一位都說案發後案發都遭到莫名的靈體騷擾，從案發後都不得安寧，被逮捕後反而全身都輕鬆起來，就像解脫一樣。賴義芳笑說：「不管科學辦案還是靈異託夢，只要案件能破，不排斥再接受冤魂請託，只要能為被害人討回公道就好了。」
(中時電子報)
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