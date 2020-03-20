根據「紐西蘭先驅報」報導，紐西蘭衛生部長哈查特表示，一艘載有3800人的「紅寶石公主號」（Ruby Princess）已有4人確診。該郵輪先前5天前從紐西蘭出發，並於18日抵達雪梨。

「紅寶石公主號」與先前出現大量新冠肺炎確診病例的「鑽石公主號」以及「至尊公主號」，同屬於公主遊輪公司（Princess Cruises）擁有並經營的皇冠級遊輪。

(中時電子報)