新冠肺炎全球大爆發，旅居國外的台灣人和留學生紛紛逃回台灣，造成居家檢疫人數暴增，中央流行疫情指揮中心希望縣市政府增闢防疫旅館，但目前苗栗縣旅宿業者興趣缺缺，希望返台者還是留在家中完成檢疫，反向操作針對其家人給予住宿優惠，希望衝一波住房率。

苗栗縣防疫旅館目前僅1家，縣長徐耀昌20日表示，因應防疫，衛生局防疫中心已找了5大醫院研議，萬一有確診案例要如何隔離病房給他們用，如果疫情再擴大造成群聚效應，全縣15家醫院都要出動；因應未來更多確診案例，縣府已開始接洽閒置或受疫情影響生意不好的旅宿業者，詢問辦理防疫旅館的意願，但業者似乎意願不高。

徐耀昌說，因此縣府傾向反操作，檢疫隔離者留在家中，請他們的家人搬出來住在旅館，更方便管理，現階段文觀局與苗栗縣旅館商業同業公會討論，希望將房價壓低至2至3成，再加上中央補助檢疫、隔離者1天1000元，14天就有1萬4000元，加上自己的零星消費，可以給鄉親很大方便。

西湖度假村副總吳國呈認同反操作模式，他指出，讓檢疫隔離者住旅館，一般旅館都是上百間房間，採用中央空調空氣互通，反而增加染病風險，不如讓家人提前出來住旅館，避免與返國者接觸，防疫期間更安全，據了解許多業者願意配合，而自家房價也推出5折優惠，歡迎家人住宿。

(中時 )