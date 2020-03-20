因為新冠肺炎的關係，讓許多人都紛紛取消出國行程，而航空產業受到相當大的衝擊，19日時澳洲航空（QANTAS）宣布，公司將暫停所有的國際航班，並且到五月底之前「暫時」解雇2萬名員工，而此舉也讓外界相當震驚。

日前澳洲政府當局為了防止讓疫情擴散，因此宣布關閉邊境，只有澳洲公民及有永久居留權者入境，其中澳洲財政部長Josh Frydenberg更是提議，關閉邊境時應該最少要有6個月。

也因此澳洲航空在19日時表示，因為新冠肺炎疫情已經是在全球都處於大流行，所以公司經過討論後決定，要暫時停飛所有國際航班，並且暫時解雇2萬名員工，澳洲航空也因為這樣只剩下了3分之1的員工大約1萬人。

澳洲航空執行長Alan Joyce對此也表示，暫時解雇並不是裁員，而是希望公司能夠度過難關生存下來，最後還是會讓這些員工保有工作，他也坦言，「這是航空業所面臨到最嚴重的危機。」

而這些被暫時解雇的員工該何去何從，Alan Joyce表示澳洲當地最大連鎖超市Woolworths的執行長Brad Banducci已經跟他聯繫，雙方正在討論部分澳航員工可以轉去超市上班的事情，Brad Banducci認為這些澳航員工會是非常優秀的貨品上架人員。

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(中時電子報)