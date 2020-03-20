近期因為新冠肺炎疫情影響，大聯盟所有賽程全部停擺，因此大聯盟MLB Network決定開始回顧經典時刻，一段2017年WBC經典賽美國隊的精采守備再次被拿出來回味，這讓當年MVP史卓曼(Marcus Stroman)相當難忘，因此在推特上號召眾球星明年來組成「夢幻隊」，也獲得大家響應。

史卓曼在2017年冠軍戰先發主投6局無失分，帶領美國隊以8比0擊敗該年沒任何敗績的波多黎各，拿下首次經典賽冠軍，而史卓曼也獲選為當年的MVP。

下一屆經典賽將在明年舉行，史卓曼在推特上標註貝茲(Mookie Betts)、貝林傑(Cody Bellinger)、「神鱒」卓奧特(Mike Trout)、賈吉(Aaron Judge)等大咖球星，號召他們一起加入美國隊。

史卓曼積極邀請，讓這讓大聯盟眾多球星紛紛轉貼響應，紅人投手包爾(Trevor Bauer)說自己「10000000%會參加」、賽揚左投史奈爾(Blake Snell)、貝林傑、伯勒(Walker Buehler)、史多瑞(Trevor Story)也表態願意加入。

剛以單季53轟奪下國聯全壘打王及新人王的大都會少年強打阿隆索(Pete Alonso)也激動表示，「如果美國隊徵召我，我一定會哭出來，我曾經為了加入18U國家隊而努力卻失敗了，如果能代表美國隊出征，那一定是最大的榮幸！」

包爾也回應，「沒有比穿著胸前繡有USA球衣更棒的事，我可以拋下一切只為了加入！」

下一屆經典賽將在2021年3月進行，參賽隊伍從16隊增加至20隊，台灣也是承辦國之一，將會進行分組預賽，準決賽在美、日兩地開打，總決賽則在美國進行。

(中視)