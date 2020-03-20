王敏淳平安回台卻掀筆戰。（圖／翻攝自chanel_jr_ IG）

李翊君和檢場的19歲獨生女王敏淳（香奈兒）才華洋溢，17歲就跳級上大學，目前就讀美國伯克利音樂學院。今(20日)她在IG分享終於平安抵台，雖要開始14天居家防疫，但為了保護自己與他人，一切都很值得，沒想到卻引來網友謾罵：「嫌台灣防疫破洞太小嗎？」掀起筆戰。

身為學霸的王敏淳最近推出首支單曲〈和你一起〉，她的好歌聲被音樂才子嚴爵相中搶著簽下為她發片，而升格當星媽的李翊君坦言對女兒的星路放任自由發展，自己有三不管，不管女兒歌唱、意見和演藝風格，一切默默支持就好。

而新冠肺炎疫情升溫，王敏淳稍早在機場拍照，透露終於能夠平安回家，希望疫情趕快遠離，有人問自己在波士頓，如果回台要在家還是集中隔離？王敏淳親切回應：「是回家隔離唷」，有人開罵：「就是有這種人，在防疫期間硬要回台」，其他網友則回：「你管人家，有做好居家隔離才是最重要，她又不是出國玩」、「角色對換，你一個人在國外你不會擔心？」、「比起那些貪小便宜，執意要出國，造成防疫破洞的人，誰才自私」、「她不是去玩的啦！讀書都停止到學校了，她一個人留在那個國家，有多害怕」。

(中時電子報)