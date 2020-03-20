新冠肺炎疫情衝擊旅遊業與運輸業，交通部從4月至9月，每月補貼計程車2000元油錢，原本要以加油前500公升、每公升補助4元的方式，現在改為每月初直接匯入加油卡內，讓司機能更實質運用。

民眾害怕感染新冠肺炎，不願待在密閉空間，計程車生意銳減，汽車駕駛員工會理事范阿水說，以前一天可以有3000元左右的收入，現在只剩600至800元，更明顯的是機場排班，以前他在松山機場約40分鐘就會有客人，現在班機一直取消、旅客不願搭計程車，竟然要等到5小時才出現客人。

交通部長林佳龍交通部長林佳龍今日前往中油公司中崙加油站，視察計程車油料補貼措施辦理情形並聽取簡報。他強調，計程車為公共運輸最後一哩路，受新冠肺炎疫情衝擊影響營運，交通部已訂定「協助受嚴重特殊傳染性肺炎影響計程車油料補貼作業要點」，計程車業者可持行車執照影本，向中油或台塑公司指定的處所申請加油卡，自今年4月1日起至9月30日止，每輛每月可領補貼2000元，6個月最高補貼1萬2000元。

林佳龍表示，交通部在這次疫情，已協助計程車業者做好防疫工作，例如每周發放7片口罩、給予酒精及消毒水等，呼籲國人仍可以多搭計程車。

交通部指出，每月2000元的額度，原本是每公升補貼4元、補貼500公升，但計程車業界反映，50公升要加10次才能領完補貼，一是麻煩，二是現在根本沒有那麼多客人，不如讓駕駛人於加油時可自由選擇使用額度，不再限制加油每公升定額折減補貼。

交通部考量後，決定改為每月儲值2000元至加油卡，若該月未使用完畢，可以持續累積，但必須在今年年底前使用完畢，額度會在明年元旦歸零。

(中時 )