台南市山上國小學童為實地觀察水道博物館藝術沙坑，也順便幫忙清潔整理。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市山上花園水道博物館藝術沙坑設置以來，曾遭民眾倒水、沙石挖到坑外，影響民眾使用權利。位於博物館附近的山上國小，為此發展出教學課程，學童實地觀察後集思廣義，提出解決方法，希望增加多語廣播、加大宣導圖示等，避免遊客無意中破壞設施。

山上國小教導主任田雅芳指出，最近媒體披露包括水道博物館沙坑、河樂廣場等開放空間，因為人為不當使用，造成毀損，其中水道就位於學校附近，正好結合國語文、環境教育，以及公民教育議題發展課程。

山上國小四年級20幾位同學先在課堂上認識沙坑沙子材質及注意事項後，前往博物館從實地觀察。小朋友觀察後發現，沙坑外圍的鵝卵石還有沙坑的沙變得很少，經過搜尋，發現不少沙被拋擲到沙坑外，甚至掉落到人偶的身上。

學童也發現，雖然現場有設置告示，但可能因為民眾不注意，也有可能是沒有理會告示，才會出現這個問題，因此建議加大宣導圖示，並以中英雙語標示。此外，還可定時用中英台客語廣播提醒遊客，照顧到所有族群。

學童也建議，沙坑外圍不要鋪石頭，改成草地或地磚之類的，可以降低把石頭丟進去沙坑的機會；沙坑上面拉網子，減少葉子掉到沙坑內；假日可以請學生當志工來沙坑服務和清潔。

田雅芳表示，學校與博物館有地緣之便，這是第一次合作，日後也會考慮規畫環境、文化甚至導覽等相關課程，發展成為校本課程，讓學生能夠更了解自己家鄉。

(中時 )