華友聯擬配現金股息2.5元 將發行第二檔ECB 14:582020/03/20 工商 顏瑞田 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 華友聯開發（1436）去年營收20.74億元，20日召開董事會決議，擬配發現金股息2.50元，同時，在今年1月15日完成發行第一次有擔保可轉換公司債（ECB）之後，董事會也通過將再發行第二檔ECB，發行總面額上限10億元，用以償還銀行貸款。 華友聯開發2019年營收20.74億元，比2018年的26.21億元，年減20.85％，董事會20日決議，擬配發現金股息2.50元。 華友聯今年3月15日第一次發行有擔保轉換公司債，募集323,200,290元。 (工商 ) #華友聯 也許您會感興趣 推薦閱讀 華友聯砸9億元 標得高雄近3400坪建地 15:202020/03/18 財經 財經熱門新聞 航空業遇浩劫先別碰！謝金河報明牌：這檔可以找買點 - 財經 一場殺戮！老謝4字曝散戶心魔 - 財經 爭取到了！中壽今年將發現金股利 - 財經 - 工商 台股慘崩3600點 空手散戶能撿？專家6字洩密 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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