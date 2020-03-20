華友聯開發（1436）去年營收20.74億元，20日召開董事會決議，擬配發現金股息2.50元，同時，在今年1月15日完成發行第一次有擔保可轉換公司債（ECB）之後，董事會也通過將再發行第二檔ECB，發行總面額上限10億元，用以償還銀行貸款。

華友聯開發2019年營收20.74億元，比2018年的26.21億元，年減20.85％，董事會20日決議，擬配發現金股息2.50元。

華友聯今年3月15日第一次發行有擔保轉換公司債，募集323,200,290元。

(工商 )