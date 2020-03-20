臺灣港務港勤公司委託高鼎遊艇股份有限公司新造的「140m非自航式平台駁船」20日上午在高鼎遊艇股份有限公司新高廠舉行下水典禮，可望於年中投入營運。

近年來港勤公司配合政府離岸風電建置政策並發展海事工程相關業務，積極與各離岸風電業者及相關運輸業者洽談合作，以港勤公司現有船隊優勢(拖船、人員運維船等)及本次下水之140m非自航式平台駁船以提供完善的海上運輸服務，若再加上港勤公司近期將原基315起重船改裝完成之臺港51601號運輸駁船，則可全方位提供小至一般小型零組件大至海上變電站之海上運輸服務。

140m非自航式平台駁船適航水域為國際航線，且備有自動壓載系統及配備4部1500m3/hr之壓載泵(由該船壓載艙空載壓水至滿載約需7小時)，即便是目前潮位差較大之臺中港(最高潮位5.79最低潮位-0.33m)仍可靈活應對各種潮差情況。

操作該駁船可就貨物預計到港時間之潮差進行計算並提前進行壓載動作，達到全時配合業主運輸之需求，且亦可配合各國際港口之潮差進行調整以利國際運輸作業，更可配合水域需求調整壓在協助海難救助。

(工商 )