六福旅遊集團（2705）宣布「資產活用」計畫鳴槍，將集團持有土地同步提前啟動興建開發。其中，六福客棧將斥資15億元，改建為地上21層、地下5層的A級商辦大樓，未來將以「酒店式商辦」經營，預計明年首季動土興建，總樓地板面積估逾6200坪。

而六福在新竹關西擁有的上百公頃土地，目前僅開發2公頃創立六福村主題樂園、生態旅館六福莊，未來將活用多樣化動植物價值，結合動物保育、動物園、主題樂園等優勢，打造為全新「六福生態度假村」品牌，預計首階段逐年低密度開發23公頃。

六福旅遊集團董事長莊豐如表示，集團去年已對今年設定積極發展方向，原希望能「開著跑車」，此次新冠肺炎疫情雖打亂進度，變成「先下車並推著腳踏車走」，但相關開發計畫均為長期醞釀結果，與疫情無關。

六福「起家厝」六福客棧屹立南京松江商圈48年，日前宣布因應實施危老重建計畫，將於5月31日熄燈謝幕。莊豐如表示，原曾考慮先外部拉皮、內部改裝、與攜手國際飯店品牌合作等可能，最終以在此時代、此地點能產生最佳價值、並符合六福策略性發展方向為依歸。

莊豐如表示，六福客棧基地面積約380坪，預計將投入15億元，拆除改建為地上21層、地下5層的鋼骨結構建築物，總樓地板面積估逾6,200坪，並優先朝A級商辦大樓規畫。內部未來則計畫以「酒店式商辦」方式營運。

莊豐如指出，松江南京商圈素為金融商圈重鎮，區內商辦大樓目前空租率不到5％，且可開發土地數量較少，多為30～50年的中古辦公大樓。隨著台商回流加快將擴大高級商辦需求，看好未來將出現供給短缺。

六福規畫將新大樓導入智慧科技，結合辦公、社交、美食、安全，串聯辦公室及酒店式服務，透過六福酒店式物業管理，提供包括飯店主廚駐點的餐廳、視訊會議室、健身房、24小時商務中心、專業秘書服務等，提供企業租戶便利且精緻的高端服務體驗。

六福預計5月掛照，待主管機關審核通過後，預計明年首季動工，未來將持續觀察市場變化，以對公司發展有利為最大前提，保留出租或出售的各種可能。同時，集團仍將持續發展飯店事業，旗下旅館品牌仍持續拓點，且不僅限於台灣，亦同步評估進軍海外市場。

至於擁有豐厚資源的六福村主題樂園，六福迎合全球「生態旅遊」、「銀髮養生」新浪潮，將更深度運用這多元且具辨識性的多樣化動植物環境，融合六福村及六福莊周邊場域，朝「生物共生」、「循環再生」、「觀光生態農業」、「樂齡友善生活」等4大方向進行發展。

六福規畫結合生產、生活、生態三生一體的旅遊方式，開創低密度開發、高經濟價值的永續事業，發展全台獨有的高端、精緻、時尚「六福生態度假村」，讓全年齡旅客都能來此進行多日遊，並打造「樂齡友善社區」，主攻樂齡族休閒及退休族商機。

(時報資訊)