新冠肺炎持續蔓延，伊朗累計確診案例達18407例，死亡人數也來到1284人，目前確診及死亡人數都僅次於義大利和中國。伊朗衛生部表示，每10分鐘就有1人感染死亡，每小時就有50人確診。總統魯哈尼（Hassan Rouhani）也宣布，為了因應新冠肺炎疫情，20日起除了藥房及雜貨店外，關閉所有商場及巿集15天。

據《ETtoday》報導，伊朗當局表示， 為了避免病毒到處傳播，請民眾待在家中，因20日為伊朗新年，會有許多民眾探親訪友，可能會將疾病帶回家，而伊朗小城市與鄉鎮醫療資源有限，若大家都外出，到時感染擴大，可能會導致醫療設備緊缺。

伊朗一些地區已開始利用初級醫療衛生體系，如有疑似感染患者，會立刻將他們隔離治療。

根據伊朗衛生部資訊，截至當地19日中午，過去24小時內增加1016例確診病例，累計確診案例18407例，總死亡人數1284人。

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(中時電子報)