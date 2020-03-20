網路節目《漂亮小姐姐》主持人微笑丹尼日前前往關渡的北藝大，透過同學詢問，找到了大二戲劇系的石念卉。外表清秀的她，在校園竟然還有「小太妍」之稱，不過石念卉知道自己被同學稱做小太妍，卻嚇得緊張直說：「不敢不敢！」

石念卉在北藝大有「小太妍」稱號。（圖／風雅國際娛樂提供）

石念卉擅長京劇，但她自曝當初其實並沒有那麼想讀戲劇系，沒想到考試的時候，學科術科都順利過了，於是開啟了不一樣的大學生活。她還透露考戲劇時，其中一關是考聲音表演，一句「早點回來喔」因為說話的情緒不同，會產生不一樣的變化。

石念卉目前和朋友合租在校外，她說自己沒有臥室，最常睡覺的地方就是在沙發上，衣服也都是塞到沙發櫃裡的，讓微笑丹尼看了傻眼。問她特殊才藝，她表示家裡以前是開金紙店的，所以從小很會摺紙蓮花，短時間內就能完成一朵紙蓮花，手法快速又熟練讓微笑丹尼驚呼：「這美少女的才藝真是太奇怪了！」

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(中時電子報)