新冠肺炎疫情持續發燒，為有效降低第一線醫護人員的感染風險，竹山秀傳醫院與英業達(2356)集團旗下全家寶，共同打造智慧照護防疫場域。將全家寶全方位生理量測系統，應用於發燒篩檢站、隔離病房等，啟動非接觸式監控，將病患的血壓、心電圖與心跳等生理數據資訊，透過「全家寶」軟硬體系統整合平台，即時傳送至護理站的電腦螢幕，減少醫護人員直接接觸病患次數，進而降低被染病風險。

「全家寶」為英業達集團英華達公司所發展的電子醫療器材品牌，憑藉數十年發展消費型電子產品的技術實力做後盾，跨足電子醫療器材產業，將醫療級設備結合雲端應用科技，讓全家寶除了個人居家健康管理使用外，還能客製化應用於遠距照護、居家照護及專業健管服務等項目。

疾管署及衛生局長官親臨竹山秀傳醫院防疫模擬演練，竹山秀傳醫院與全家寶智慧設備結合，以行動支持科技防疫。竹山秀傳醫院謝輝龍院長表示：「疫情持續加溫添購全家寶是希望透過雲端科技，有效減輕第一線醫護人員的工作壓力、進出病房時替換防護耗材的成本等，他樂見未來更多醫療體系導入這樣的智慧應用。」

(時報資訊)