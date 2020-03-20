去年特有生物研究保育中心與台鐵局合作，推出里山動物彩繪列車深獲好評，今年堆出「集集石虎號」，彩繪各式各樣台灣淺山動物，像是石虎、山羌、白鼻心等等，化身野生動物列車，今天下午在彰化二水車站首航，吸引大批鐵道迷前來朝聖。
現場鐵道迷李同學說，他在雲林就讀大學，網路上看到里山動物列車今天要在二水車站首航，於是利用課餘時間，搭了火車提前到這邊等待，親眼看到可愛的石虎彩繪列車，相當開心；而鐵道迷林小姐也說，今天可以一次看到兩台彩繪列車，機會相當難得。
特有生物研究保育中心解說教育組長薛美莉說，希望透過大眾交通運輸系統，讓他變成一個保育列車，因此跟台鐵合作，也將這部列車選在台灣最美的支線之一，集集支線，石虎路殺的狀況層出不窮，也希望透過彩繪列車的宣導，讓更多民眾認識石虎，來降低民眾路殺的情形喚起民眾對於野生動物保護的意識。
薛美莉說，集集石虎號上所彩繪的，都是淺山陪伴石虎的小玩伴，像是山豬、野兔等等，也希望對於整體的觀光有幫助，向今天就吸引很多鐵道迷前來朝聖，也希望大家多多搭乘大眾運輸工具，來欣賞台灣的淺山之美。
(中時 )
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