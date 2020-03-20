疫情升溫，造成人心惶惶，今天傳出台中市某社區有居民去土耳其玩，返台後檢疫確診，管委會還張貼提醒公告，由於周邊是商圈，攤商擔心生意已經變差，若傳出有人確診，更嚇跑客人，市府強調，散播疫情防治多起不實訊息，查證為不實訊息，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

市府提醒疫情訊息應以中央流行疫情指揮中心發布為準，疫情期間請大家做好防護措施，不要過度恐慌。

由於張貼社區的管委會，旁邊攤商林立，很多攤商擔心恐會衝擊生意，管委會馬上在臉書貼文致歉，但經網路傳播，很多網友還說，不敢去逛商圈了，由於近來疫情嚴重，商圈生意大不如前，擔心有人確診，生意雪上加霜。

對此，台中市衛生局表示，多名網友po出「防疫人員全副武裝，就護車載上2人的照片，寫上疑似確診病例，XX掰掰，我不來上課了」、「社區管委會張貼確診案例公告，提醒住戶防範」、「XX路XX老闆確診」，散播疫情防治多起不實訊息。

因應新冠肺炎疫情，中央地方齊心做好防治疫情工作，同時預防不實謠言擾亂民心，各級政府積極查察相關訊息，確保正確防疫資訊傳遞順暢，保障民眾的身心財產安全。

市府強調，第一時間掌握情況，呼籲民眾切勿轉傳來源不明或未經證實之疫情、防治措施資訊，以免觸法，散播訊息若查證屬實，將依傳染病防治法第64條，處9萬元以上45萬元以下罰鍰，散播消息若查正為不實訊息，將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科300萬元以下罰金。

(中時 )