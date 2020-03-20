頭份市紅不讓夜市設置僅年餘，目前正在送件申請核准中。〔謝明俊攝〕

頭份市區有2家建國、紅不讓流動夜市，存在已有10餘年，頭份市公所應市民要求立法管理，市公所於去年11月公布實施臨時攤販集中場設置管理辦法，目前正輔導這2個流動夜市申報合法納管。

據悉，頭份市公所先前並未針對流動夜市臨時攤商訂定相關專責條例列管，去年間，為應市代會反應民意要求，因而制訂頭份市臨時攤販集中場設置管理辦法，並在去年11月14日公布施行。

頭份市目前存在最久的流動夜市是建國夜市，歷史已有10餘年，原本夜市是在建國路兩側擺設，後因妨礙交通等問題，才遷移至目前位置，至於紅不讓夜市則是從1年多前開始設置在忠孝2路現址，2個夜市都是在管理辦法訂定實施前就已存在，因此，目前市公所是以輔導納管的方式，將夜市納入管理。

目前，建國夜市自治委員會業已送件申請，但因所需文件不足，先行退件請其補足再送，紅不讓夜市也已在近日送件，目前由市公所業管人員審核中。

頭份市公所表示，依照管理辦法規定，夜市送來申請文件，經市公所初步審核通過後，會在夜市設置地點的里辦公室公吿30日以上，對於公告有異議者，在公告期滿後15天內提出書面資料，市長再召開審查會議，召集警察、消防、衛生以及縣府工商發展處業管人員共同審查，通過審查後予以核准設置，頭份市公所強調，希望透過制度化的管理監督，能提供市民更安全衛生的消費休閒空間。

(中時 )