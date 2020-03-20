新冠肺炎疫情持續延燒全球，仲量聯行董事總經理趙正義今（20）日喊話指出，儘管有些人預期，疫情過後，下半年全球經濟還可能反彈，但是建議企業主還是要避免在任何特定假設情境下孤注一擲，建議宜嚴陣以待短中期、甚至是持續性的經濟衰退。

仲量聯行今天公布《新冠病毒與全球不動產影響》報告，宏觀分析投資市場、辦公租賃市場、飯店零售等七大面不動產面向，並預期未來供應鏈將多元化、去全球化，不動產科技的需求也將大幅提升；另外，也特別提出「企業最佳回應時程表」，讓企業面對疫情不會手足無措，能夠按照步驟快速反應、維持業務永續，進而促成企業轉型。

仲量聯行建議，面對瞬息萬變的情勢，企業除了要反應靈敏且彈性，還應在準備、防護、監控與溝通等四大面向，務必保持警覺。此外，追求「運營韌性」（operational resilience)將成為不動產決策者的長期重點，未來若再次發生類似情況，就能及時因應。

仲量聯行董事總經理趙正義表示：「儘管普遍預期2020年下半年，全球經濟成長率將會反彈，但反彈量能是未知數。有鑑於此，仲量聯行建議，避免在任何特定假設情境下孤注一擲，研擬多套情境評估，才是最佳方案，同時還要嚴陣以待短中期、甚至是持續性的經濟衰退。

另外報告也指出，在疫情當下，商用不動產投資市場，預期2020上半年的交易可能趨緩。

其中，以零售或飯店影響最為顯著；預期隨著避險情緒升溫，交易類型將移轉到「防禦型資產」（defensive assets）。

至於飯店業，仲量聯行認為，受到旅遊限制、活動取消，及旅遊意願下滑等影響，飯店業首當其衝。短期內，住宿率會大幅下滑；但是，當疫情成功被疫情後，飯店業的需求就可能會在短時間內彈回。

至於工業與物流市場，仲量聯行指出，一旦全球供應鏈中斷，製造業與物流業將會受到巨大影響，同時，港口與機場的活動下降也導致使用率降低、資源閒置。要如何才能強化供應鏈韌性，並且減緩全球供應鏈中斷所帶來的負面影響，都將成為值得深思的課題。

疫情也可能會讓業界加速引進自動化系統，藉此來減低對人力的依賴。另外，線上購物（尤其是生鮮採買）將立於不敗地位，進而大量帶動倉儲物流的需求。

(工商 )