檢場、李翊君愛女王敏淳（香奈兒）簽入嚴爵成立的「鮪魚度影音」，推出首支單曲〈和你一起〉闖蕩歌壇，目前她正就讀美國柏克利音樂學院，因受新冠肺炎疫情影響導致學校停課，她今天上午於IG報平安，表示已安全返台，接下來將進行14天居家防疫，卻遭酸民留言攻擊。

她寫道：「終於平安回家，開始我的14天的居家防疫，雖然不太方便 ，但相信，都是值得的！希望大家都能夠平安，疫情趕快遠離。」有粉絲歡迎她回來，希望她健康平安，多多在網路分享音樂創作，不過也有酸民攻擊：「就是有這種人，在防疫期間硬要回台，嫌台灣防疫破洞太小嗎？」不少粉絲看了忍不住幫忙叫屈「你管人家，有做好居家隔離才是最重要她又不是出國玩」、「回台灣有錯嗎，難道她錯了嗎？！台灣國民本來就有回台的權利。」掀起一波網路論戰。

李翊君愛女王敏淳推出全新單曲〈和你一起〉。（鮪魚肚影音提供）

王敏淳經紀公司表示，美國各地學校開課、放假時間不一樣，有的比較早、有的晚，香奈兒就讀的美國柏克利音樂學院，12日才宣布這學期全面停課，並要求留學生準備返家，但這段期間機票不好買，加上整個學期取消上課，等於要搬回家5個月時間，短短幾天內要將所有行李整理好「真的很倉促，所有事情都得同步處理」，而她17日晚間離開波士頓轉機到洛杉磯、再搭機回台灣，到今天順利返台，面對網友各種發言，公司也表示「尊重網友發言」。

經紀公司指出，這次疫情關係，香奈兒回美前，家人就已備妥口罩、乾洗手等消毒用品，在美1個月時間很少出門，大多在家自行烹煮，避免和人群接觸，但因疫情越來越嚴峻，學校宣布停課後依舊得持續課程，因此全改成線上授課，香奈兒因課程安排，有不少是下午的課程，對照台灣和美國時差，返台後仍得半夜3點起床上課，十分具有挑戰性。

(中時 )