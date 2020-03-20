「三月豆梨花，人間白似雪」每年3到4月仲春時候，正是豆梨花開的季節。（李金生攝）

豆梨在分類上為薔薇科梨屬植物，在大陸、日本及台灣、金門均可一見。（李金生攝）

「春色滿園關不住」，豆梨花下雀躍的童年。（李金生攝）

金門林務所在2009年展開育種作業，做為種子園採種之用，目前年可培育3000-5000的種子苗。（李金生攝）

金門林務所規畫未來在社區、公園或公共空間推廣種植豆梨，打造具金門代表性的原生植栽景觀。（李金生攝）

豆梨花梗長2-3公分，花瓣5片，白色圓形，小巧可愛，在金門因花期適逢春霧瀰漫，予人清新脫俗的美感。（李金生攝）

「三月豆梨花，人間白似雪」每年3到4月仲春時候，正是豆梨花開的季節，金門太武山下植物園近百株豆梨花樹，在春霧瀰漫的此刻綻放一季浪漫，縣林務所邀請鄉親和遊客入園，流連春景共度靜好時光。

縣林務所長鐘立偉指出，豆梨在分類上為薔薇科梨屬植物，在大陸、日本及台灣、金門均可一見，性喜溫暖潮濕氣候，主要分布於海拔80-1800公尺的山坡、平原或山谷雜木林中。因為它的果實像豆子般大，所以名為「豆梨」。這種落葉性喬木，高可達3-5公尺，花梗長2-3公分，花瓣5片，白色圓形，小巧可愛，在金門因花期適逢春霧瀰漫，予人清新脫俗的美感。

該所專責苗木培育的何逸民班長表示，豆梨冬天呈休眠狀態，盛開於3月，由於豆梨果實小而乾澀，口感差，適口性差，但是極佳的誘鳥植樹，通常需要5年以上植株才會開花，以前野外數量較少，林務所在2009年展開育種作業，做為種子園採種之用，目前年可培育3000-5000的種子苗，並在照護約3年後進行推廣栽植，未來將定期釋出部分苗木給鄉親種植。

金門植物園主任沈咏禛說明，當初種下的母樹，在莫蘭蒂颱風過後，陸續移植到金門植物園內，除進行林相改良及營造原生植物的景觀亮點外，也考量豆梨從種子到開花約需5-6年的時間，後續將進行扦插苗的栽植試驗，未來更希望在社區、公園或公共空間推廣種植，打造具金門代表性的原生植栽景觀。

林務所鐘立偉所長強調，金門有許多具高度觀賞價值的植物，除了豆梨、繡球繡線菊、郁李、野牡丹甚至是洛石，都是適合島嶼氣候及環境的植物，林務所將逐年增加原生種培育的數量及比率，以減少外來種擴散並達到在地植生復育的目標。

(中時 )