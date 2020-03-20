台灣正值新冠肺炎防疫嚴峻時刻，所有國人返國都需要居家檢疫14天，出機場也不能搭乘大眾運輸，導致防疫車隊需求量大增，但網友卻爆料有不肖白牌車業者違法在桃園機場外攬客，交通部長林佳龍今強調絕對不會縱容，而且抓到一定會祭出重罰。

3月19日開始，外籍人士除持居留證、外交公務證明、商務履約證明，或其他經特別許可者外，一律限制入境；本國民眾返台後也一律要居家檢疫14天，預估近萬名留學生會趁著這波情勢回台，尤其在這2天更是高峰期。

根據規定，居家檢疫者不可搭乘大眾運輸工具，只能自行駕車、親友接送或搭乘防疫車隊，機場候車區昨大排長龍，有人等了數小時才等到車。有網友在PTT上爆料，18日從機場出關後，遇到自稱是防疫計程車業者前來招攬，表示一樣有政府認證，並主動喊價，自己險些被騙，但有看到其他旅客跟著走。

林佳龍說，第一時間傳出相關訊息，桃機公司就已向航警局反映，內政部長徐國勇也答應會加強取締，而且一定祭出重罰。林指出，防疫期間如果假借防疫車隊攬客，這是害人害己的事情，對違法的車，交通部本來就有持續在開罰，如今將加強取締，絕對不會縱容。

桃機公司表示，因應近日大批旅外台人及留學生返國，持續擴大防疫車隊能量，並採取應變措施以加速旅客疏運效率。今日清晨5至7時入境人數約2400人，機場公司事先依航班及旅客預報資訊調度防疫專車疏運，旅客平均最多只需約30至40分鐘，即可順利搭上專車返家，顯見疏運效率大幅提升。

桃機今調度500輛防疫計程車（含松山機場支援100輛），另動員200輛防疫租賃車與50車次的防疫巴士疏運。桃機公司昨通過壓力測試後，接下來將延續分區、分業疏運原則，也於現場優化乘車流程，如將乘車單提前發放旅客填寫、增派工作人員指引、於上客處宣導旅客出示居家檢疫單及乘車單等，提升輸運效率。

(中時 )