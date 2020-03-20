寄卡服務引發不公爭議，藥局緊急喊卡並公告。（王文吉攝）

藥局取消寄卡服務，民眾一律排隊領取。（王文吉攝）

口罩發放方式又惹議！台中神岡1間藥局被爆接受熟客寄卡，發放時間還未到，就被排隊民眾發現口罩APP系統數量驟降，一口氣過掉55張健保卡。該藥局在東窗事發後，立即貼出告示「取消寄卡服務」。健保署中區業務組醫管科坦言，寄卡不太公平，將派員輔導改善。

民眾爆料神岡1間藥局公告上午10點開始發放口罩，他在等待過程中看了口罩APP系統，發現數量一直在下降，於是進門詢問「是否開始販售口罩了？」藥局人員回應時間還沒到，民眾接著質疑，怎麼有人在買口罩了，藥局人員裝傻說「有嗎？你有看到？我有拿健保卡嗎？」

民眾質問藥局人員說，健保署提供的口罩APP系統正常未販售是600片，但你們的庫存數量一直在下降。藥局人員聽言頓時語塞，民眾說，此時口罩APP系統已經掉到剩下435片，等於還沒開始發放，就過卡55張健保卡。

民眾認同藥師販售防疫口罩很辛苦，但質疑藥局自己訂的規則「10點販售，要大家排隊，卻讓熟人寄卡，並優先購買，這樣在現場排隊的人情何以堪。」該藥局被發現寄卡，已張貼公告取消便民服務，要民眾按時排隊。

藥局負責人坦言，原本是可以寄卡，以服務上班族，但有人買不到，覺得不滿、有意見，大家都在講話，現在已經取消，只好照順序排隊。旁邊領藥民眾也附和說，現在的人太會找麻煩了。藥局負責人強調，健保署沒有律定能否寄卡，是我們藥局自己提供的便民服務。

健保署中區業務組醫管科長賴大年表示，發放口罩沒有律定時間及方式，由藥局自行規畫，實名制上路初期，部分藥局為節省民眾排隊時間，先收健保卡，完成讀卡、分配，40分鐘後再統一發放，但容易引起晚到民眾誤會。

賴大年也說，該藥局提供寄卡服務，敦親睦鄰立意良善，但對排隊的人不太公平，會派員前往輔導，或透過藥師公會加強宣導公平公開原則，也請社會大眾給藥師多多加油鼓勵。

(中時 )