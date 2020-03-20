新冠肺炎疫情延燒，台東縣軍人公墓忠靈祠春祭室內祭典決定取消，但為方便遺屬祭祀追思自27日起室外仍提供帳棚及供桌至清明節為止。

台東縣府表示，原定27日上午9時30分舉行的台東縣軍人公墓忠靈祠春祭祭典，因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，為防止疫情擴散需避免人潮聚集，因此取消室內祭儀，自3月27日起至4月5日室外會提供帳棚及供桌至清明節止，方便遺屬祭祀追思。

台東縣政府民政處表示，今年度因防疫所需取消春祭祭儀，軍人公墓服務人員每日以酒精消毒櫃位鎖匙、樓梯欄杆扶手等容易接觸感染場所，並以消毒水拖地及擦拭桌椅，以維護民眾健康。

並請民眾配合量測額溫，如有發燒超過37.5度、咳嗽、呼吸急促症狀請勿進入祭祀，建議立即就醫或撥打1922防疫專線，大家一起為防疫把關。

為感念國軍官兵犧牲奉獻的精神，並配合清明節遺族祭祖之需求，自3月27日起至4月5日止均提供帳棚及供桌。

民政處強調，臺台東縣軍人公墓除春節期間之外全年無休，遺族可多利用平日時間前往祭拜，避開清明節連假期間祭祀人潮。為維護空氣品質，懇請遺屬祭拜時盡量減少焚燒金紙，讓台台東空氣更為清新。

(中時 )