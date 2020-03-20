全新(2455)董事會決議每股配息2.5元，並自今天起實施庫藏股，由於大陸加速推動5G基礎建設，並持續進行去美化，全新3月光通訊訂單狀況不錯，全新對3月業績不看淡，日系外資認為，雖然新冠肺炎(COVID-19)可能影響全新今年第1季業績，但在大陸積極推動5G計劃下，營收可望在今年第2季度恢復，並對全新產品結構保持樂觀，重申全新「買進」評等。

大陸各地因新冠肺炎疫情受到控制全面後加速推動5G基礎建設，且WiFi 6滲透率持續提升，加上VCSEL等新應用激增，讓全新2月合併營收維持水準，單月合併營收為2.08億元，月減4.15%，但年增52.76%，累計前2月合併營收為4.25億元，年成長52.41%；由於全新3月光通訊訂單狀況不錯，將有助於全新3月營收表現。

日系外資在最新報告中指出，儘管存在新冠肺炎疫情問題，但因亞洲的供應鏈營運已逐漸恢復到正常水平，且大陸政府希望加快5G建設以刺激當地經濟，這將帶動全新光通訊晶片訂單在基礎設施端對光收發器的需求，且計劃還應通過價格補貼覆蓋終端設備端的5G智慧型手機，有助於帶動全新RF訂單，我們認為全新已準備好搶攻快速成長的5G和3D需求週期，由於股價已回落到底價，重申「買進」評等，目標價維持140元。

全新董事會決議自今天起至5月19日實施庫藏股，買回自家股票5000張，買回區間價格58元到108元，激勵全新今天股價以漲停板作收。

(時報資訊)