諾基亞(Nokia)在台灣時間 20 日凌晨舉辦線上發表會，一口氣公布 5 款新手機，其中包含該品牌旗下第一款 5G 手機─Nokia 8.3 5G，此外還有 Nokia 5310 復刻機種，以及鎖定中國大陸市場的 4G 功能手機 Nokia 220 等。

Live Nokia phones announcement, from Finland to the world

Nokia 8.3 5G

在眾多中國大陸品牌、三星都紛紛推出 5G 手機之後，Nokia 終於也宣布了旗下第一款支援 5G 的智慧型手機─Nokia 8.3 5G。Nokia 8.3 5G 採用高通 Snapdragon 765G 晶片，支援 13 個 5G 頻段，可支援 5G 全球漫遊。搭配 6.81 吋、比例 20:9 的 LCD 螢幕(左上角有挖孔，下方為前置鏡頭)。前置 2400 萬畫素蔡司(Zeiss)光學鏡頭，後置 6400 萬畫素蔡司認證四攝相機，支援 PureView 影像技術。主相機因為採用圓形底座造型被暱稱為 Oreo，乍看之下跟華為 Mate 30 Pro 有點類似。Nokia 8.3 5G 主相機支援全新蔡司電影模式。機身左側電源鍵整合指紋辨識，搭載基於 Android 10 的 Android One 系統。 6GB RAM + 64GB ROM 款式定價 599 歐元，8GB+128GB 款式則是 649 歐元，今年稍晚上市。

Nokia 發表多款新機，包含 Nokia 5.3、Nokia 5310 以及 Nokia 1.3。(摘自Nokia官網)
Nokia 發表多款新機，包含 Nokia 5.3、Nokia 5310 以及 Nokia 1.3。(摘自Nokia官網)

Nokia 5.3 等多款新機

Nokia 也同步發表了搭載 Snapdragon 665 處理器的 Nokia 5.3 手機，後置四攝、搭配 6.55 吋螢幕、4000mAh 電池。Nokia 1.3 則是首款基於 Android 10 的 Go 版本手機，內建 Google Camera Go 應用，可藉由 AI 達到更好的拍照表現。

延續近幾年復刻經典功能手機的風潮，Nokia 本次也發表的 Nokia 5310 復刻機種，前置立體聲揚聲器跟螢幕側邊的音量控制鍵，支援音樂播放器以及 FM 廣播。螢幕 2.4 吋，支援 VGA(解析度640 x 480)等級的相機與閃光燈。1200 mAh 電池可以維持 22 天待機，通話時間可以維持 7.5 小時，手機具備 3.5mm 耳機孔。除此之外，還有一款 鎖定中國大陸市場的 Nokia 220 4G 手機，支援雙卡雙待，待機 7-10 天。

除了發表多款新手機之外，Nokia 也連帶宣布 HMD Connect 全球漫遊服務，可支援全球超過 120 國家/地區，讓消費者以更輕鬆、簡單的方式全球漫遊。資料會透過歐盟專屬伺服器進行保密傳輸，確保個人隱私，對於經常在多國之間出差的商務人士來說將帶來不少便利。

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文章來源：Nokia官網

(中時電子報)

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