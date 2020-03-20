諾基亞(Nokia)在台灣時間 20 日凌晨舉辦線上發表會，一口氣公布 5 款新手機，其中包含該品牌旗下第一款 5G 手機─Nokia 8.3 5G，此外還有 Nokia 5310 復刻機種，以及鎖定中國大陸市場的 4G 功能手機 Nokia 220 等。

Live Nokia phones announcement, from Finland to the world

Nokia 8.3 5G

在眾多中國大陸品牌、三星都紛紛推出 5G 手機之後，Nokia 終於也宣布了旗下第一款支援 5G 的智慧型手機─Nokia 8.3 5G。Nokia 8.3 5G 採用高通 Snapdragon 765G 晶片，支援 13 個 5G 頻段，可支援 5G 全球漫遊。搭配 6.81 吋、比例 20:9 的 LCD 螢幕(左上角有挖孔，下方為前置鏡頭)。前置 2400 萬畫素蔡司(Zeiss)光學鏡頭，後置 6400 萬畫素蔡司認證四攝相機，支援 PureView 影像技術。主相機因為採用圓形底座造型被暱稱為 Oreo，乍看之下跟華為 Mate 30 Pro 有點類似。Nokia 8.3 5G 主相機支援全新蔡司電影模式。機身左側電源鍵整合指紋辨識，搭載基於 Android 10 的 Android One 系統。 6GB RAM + 64GB ROM 款式定價 599 歐元，8GB+128GB 款式則是 649 歐元，今年稍晚上市。

Nokia 發表多款新機，包含 Nokia 5.3、Nokia 5310 以及 Nokia 1.3。(摘自Nokia官網)

Nokia 5.3 等多款新機

Nokia 也同步發表了搭載 Snapdragon 665 處理器的 Nokia 5.3 手機，後置四攝、搭配 6.55 吋螢幕、4000mAh 電池。Nokia 1.3 則是首款基於 Android 10 的 Go 版本手機，內建 Google Camera Go 應用，可藉由 AI 達到更好的拍照表現。

延續近幾年復刻經典功能手機的風潮，Nokia 本次也發表的 Nokia 5310 復刻機種，前置立體聲揚聲器跟螢幕側邊的音量控制鍵，支援音樂播放器以及 FM 廣播。螢幕 2.4 吋，支援 VGA(解析度640 x 480)等級的相機與閃光燈。1200 mAh 電池可以維持 22 天待機，通話時間可以維持 7.5 小時，手機具備 3.5mm 耳機孔。除此之外，還有一款 鎖定中國大陸市場的 Nokia 220 4G 手機，支援雙卡雙待，待機 7-10 天。

除了發表多款新手機之外，Nokia 也連帶宣布 HMD Connect 全球漫遊服務，可支援全球超過 120 國家/地區，讓消費者以更輕鬆、簡單的方式全球漫遊。資料會透過歐盟專屬伺服器進行保密傳輸，確保個人隱私，對於經常在多國之間出差的商務人士來說將帶來不少便利。

(中時電子報)