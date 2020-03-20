陳其邁感謝防疫人員辛勞(陳其邁臉書擷圖)

新冠肺炎防疫規格不斷提升，昨是全面境管第一天，行政院副院長陳其邁昨晚特別巡視桃園機場檢疫工作。陳其邁在臉書描述，防疫人員從凌晨4點忙到至少晚上10點，都沒有休息。他特別感謝防疫人員辛勞。

陳其邁昨晚十點在桃園機場貼出臉書。他說，昨天下午五點半開完國安基金會議，決議授權動用資金執行市場安定任務。又開了另一個會之後他就到桃園機場，了解目前通關檢疫狀況。到達現場時，剛好有一班航班要降落，全場正準備著迎接回家的國人。旅客到站，第一關會先檢查旅客電話。第二關詳細檢查居家檢疫單、填寫資料。

陳其邁提及，填寫資料後，CDC防疫人員會做衛教告知檢疫注意事項。 假如有症狀，就在現場採檢後送。也備有防疫計程車、防疫巴士，讓防疫更無漏洞。

陳其邁表示，入境檢疫系統 的應用，旅客在起飛前或落地後，透過掃描QR Code、線上填寫健康聲明書，加快入境通關、且提高資料正確性。

他說，晚上，移民署國境大隊、航警局、以及疾管署檢疫同仁、海關人員、機場同仁都忙碌了一天，臉上帶著疲憊。CDC巫主任告訴他，今早四點防疫相關人員已開始就定位，凌晨五點開始湧入第一波約二千多人入境人潮後，一直忙碌到現在都沒有空休息。在全面邊境管制第一天，他要謝謝第一線的防疫同仁。

(中時 )