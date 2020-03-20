縣議員林岳璋（前排左三）、李建昇（左一）20日共同捐贈200件防水隔離衣給雲林縣消防局，局長林文山（左二）代為接受。（周麗蘭攝）

雲林縣消防局獲縣議員林岳璋、李建昇捐贈200件防水隔離衣。（周麗蘭攝）

疫情不斷升溫，防水隔離衣像口罩一樣被大搶購，價格也飆漲好幾倍，縣議員林岳璋、李建昇20日共同捐贈200件防水隔離衣給雲林縣消防局，兩人表示消防局日後若仍有需求，「缺多少，我們盡量來補」。

新冠肺炎疫情延燒，各地醫療院所、衛生、消防單位都面臨物資短缺窘境，原本要價不到100元的防水隔離衣，目前已翻漲數倍。

擔任雲林縣義消副總隊長的縣議員林岳璋、擔任義消大隊長的議員李建昇得知雲林縣消防局短缺隔離衣窘境，共同捐200套，作為載送疑似病例到院前緊急救護勤務使用。

李建昇表示，希望以此拋磚引玉，讓警消的安全獲得保障，若還不夠會設法再捐。

林岳璋也表示，台灣防疫做得不錯，但民眾還是搶購囤積，消防局日後再缺防護衣，他們也會盡量再補。下周他還會捐贈一批1000多瓶二氧化氯消毒水。

消防局長林文山表示，載送疑似個案的勤務全由警消執行，兩位議員捐贈防水隔離衣，免除弟兄被感染的風險，也能保障下一趟次被服務民眾的健康。

緊急救護科員黃朝群解釋，隔離衣有拋棄式和非拋棄式兩種，以消防員執行到院前的緊急救護而言，拋棄式隔離衣比較適合，一趟救護結束之後就直接拋棄掉，對下一個患者有比較好的保障。

(中時 )