曾審理前立法院長王金平案的陪席法官陳靜茹，6年前因製作「AB判決書」寄送當事人遭司法院職務法庭判決降級改敘，去年又誤傳錯的判決主文，法官評鑑委員會考量她事後坦承錯誤，並表示深感愧疚及懺悔，將她送交人審會建議警告處分。

陳靜茹在2010年獨任審理民事案件時，在99年12月16日宣判當日下午，為了避免遲延交付判決原本，先行透過電腦民事審判資訊系統，上傳尚未製作完成、判決理由「抄來」的判決書，交差結案。

不料，陳靜茹疏於未告知書記官上傳的判決書是應急的「假」文書，導致書記官誤將此列印寄送給當事人；當事人收到後，發現判決內容混有與案件全然無關的敘述，向書記官反應，陳獲悉後連忙補寄「正確」的判決書。

她因此事遭職務法庭判決降級，不料台北地院又發現，去年9月6日她宣判後未將判決原本交付予書記官，3天後她以通訊軟體LINE傳送判決主文給書記官，疏未與書記官確認該判決主文是她審理期間所預擬的草稿。

等到書記官將判決主文上傳於審判系統後，陳靜茹才收回LINE之訊息，之後她才向書記官說明之前上傳之判決主文有誤，應以判決原本為準，如當事人再來電詢問，應向當事人說明主文有誤，並應以收受之判決正本為準。

北院請求評鑑後，法評會認為，陳女怠於執行職務之規定，情節重大，對於當事人訴訟權益與司法公信之影響，考量她事後坦承錯誤，並表示深感愧疚及懺悔，報由司法院交付人事審議委員會審議，建議處分予以警告。

(中時 )