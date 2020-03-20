疫情迫降對服務業影響有多大？商總調查會員廠商發現，國際旅客與國人旅遊幾乎停擺、旅館業訂房減少70％，重點觀光景點甚至訂房全部取消，業績掛零、遊覽車租賃車營運掉逾5成、船務貨運出貨減少25％，進口減少70％、大型飯店餐飲營業額損失70％，業績掉逾5成、百貨娛樂業整體人潮減少逾5成，可說是哀鴻遍野。

商總指出，面對突如其來的疫情迫降，業者的因應模式主要有三，一是苦撐，看能否渡過疫情難關，二是，歇業或暫時停業，等待疫情過後，三是，對員工採取縮短工時、無薪假、年休，改變營運方式、縮短營業規模，盼員工能共體時艱抗疫，最糟的狀況是直接倒閉、關門。

依據商總調查，觀光旅遊相關行業，本來就因為陸客來台遽減受到衝擊，疫情來襲更是雪上加霜，國際旅客與國人出國旅遊已經停擺，旅行業到四月底是業績掛零、零收入狀態。

同樣的，受到全球「鎖國」政策的影響，商總指出，船務代理業與貨運業者，也因國際航班因疫情減班、取消影響，進、出貨分別減少70％、25％，未來如果貨出不去、也進不來，貨櫃不但會滯留在各港埠，還要付場租費用，大大的衝擊相關產業，以及船務貨運業的生計。

連會展產業也受影響，商總指出，為防疫，國內、外大大小小的展覽不是取消就是延會，也造成相關產業包括貨運、汽車租賃、旅館、餐飲等營收大受影響，一如疫情無國界，疫情迫降對服務業造成的損害也是一環扣一環，疫波又疫波的波波相連。

(工商 )