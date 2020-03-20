中日韓合作抗疫 三方外長開視訊會議 15:432020/03/20 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸國務委員兼外交部長王毅（中新社） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國務委員兼外長王毅20日和韓國外長康京和、日本外相茂木敏充舉行中日韓新冠肺炎問題特別外長視訊會議。王毅表示，三方利益深度融合，人員往來密切。加強合作，共渡難關是三方的必然選擇。 界面新聞報導，王毅指出，中方期待透過此次外長會議，與韓、日兩國分享抗疫經驗，加強政策溝通，達成富有價值的合作共識。疫情暴發之初，韓、日第一時間向中國伸出援手。對於韓、日近來發生的疫情，中方感同身受、投桃報李，向韓方和日方提供力所能及的支持和幫助。 (工商 ) #外長 #王毅 #三方 #中日韓 #抗疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 SAFE投資策略 抗疫保平安 04:102020/03/16 焦點新聞 愛心零時差 抗疫無國界 04:102020/03/16 焦點新聞 觀念平台－全面抗疫 掌握創新與轉型契機 04:102020/03/16 產業特刊 股東會抗疫 電子投票打前鋒 04:102020/03/16 證券．權證 第一金投信：投資三無經濟 抗疫 04:102020/03/16 產業特刊 新聞透視》瑞英佛系抗疫 60％人口成賭注 04:102020/03/16 國際大事 台美攜手抗疫 合作研發疫苗 04:102020/03/16 生活新聞 農委會輔導抗疫 首場座談會登場 04:102020/03/16 地方新聞 劉若英獻聲抗疫要粉絲〈好好的〉 04:102020/03/16 娛樂新聞 《通信網路》拉升竹南、菲律賓產能抗「疫」，中磊逆勢喊漲 10:512020/03/16 財經 兩岸熱門新聞 韓罕見新冠病例13次檢測未確診 發病數天去世 - 兩岸 中日韓合作抗疫 三方外長開視訊會議 - 兩岸 - 工商 世衛譚德塞：陸首次無新增病例 是驚人成就啊！ - 兩岸 香港消委會：半數護唇膏含致癌物 涉多款名牌 - 兩岸 有照片為證！川普改講稿 劃掉「新冠病毒」改寫「中國病毒」 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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