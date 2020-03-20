大陸國務委員兼外長王毅20日和韓國外長康京和、日本外相茂木敏充舉行中日韓新冠肺炎問題特別外長視訊會議。王毅表示，三方利益深度融合，人員往來密切。加強合作，共渡難關是三方的必然選擇。

界面新聞報導，王毅指出，中方期待透過此次外長會議，與韓、日兩國分享抗疫經驗，加強政策溝通，達成富有價值的合作共識。疫情暴發之初，韓、日第一時間向中國伸出援手。對於韓、日近來發生的疫情，中方感同身受、投桃報李，向韓方和日方提供力所能及的支持和幫助。

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