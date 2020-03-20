《安家》今（20日）晚間十點播出完結篇，結局中，孫儷與羅晉雙雙請辭，不畏懼頂頭上司翟雲霄威脅利誘，最終擊退這位大魔王，小倆口攜手創業「城家公寓」正式開張，並邀請昔日同仁一起打拚，大快人心。網友說，他們兩一直幫別人「安家」，最終回也終於幫自己「安家」了。

劇中孫儷飾演的房似錦與羅晉飾演的徐姑姑透過「屋頂之吻」定情，終於從「合租」室友身份，確認彼此心意，徐姑姑的樂觀、睿智、善良與房似錦的堅強、努力、嚴謹個性相當互補。一場羅晉上演背後環抱，孫儷餵他吃蘋果戲碼，羅晉咬完一口後，孫儷接著咬，形同間接之吻。而當羅晉準備帶領大家創業，孫儷無條件支持他，讓網友直說：「倆個人這種相濡以沫的感情太甜。」

孫儷透過演出《安家》想起不少兒時回憶。（圖／WeTV）

孫儷在微博發表最終回感言：「從開機到關機147天，從開播到明天播完29天，明天就要和大家說再見了，真的要感謝台前幕後所有人的努力，感謝觀眾一路的支持。」她說拍攝《安家》時常回憶起兒時跟媽媽住在上海老巷弄裡經歷，「總是有老鼠躥來躥去，所以到現在還是很怕老鼠。」「有一回媽媽炒了盤蝦，沒想到才一會的時間，有隻蝦立起來了，就知道又被老鼠躥過了！」孫儷說，於是媽媽只好再重新下過翻炒，直說：「不知道大家有沒這種不知是好是壞的經歷。」

羅晉在《安家》飾演徐姑姑。（圖／WeTV）

談到戲裡被暱稱為「徐姑姑」，羅晉透露：「這個閃耀著『母性光輝』的名字聽起來很女性化，但會發現這是大家對他細心惦念身邊人的褒意。」羅晉說，徐姑姑善良的品性與強烈的責任感完全顛覆著人們對於房仲的刻板印象，始終在給予別人幸福的徐姑姑，內心卻也始終蘊涵著一份對於「家」的憧憬與渴望。

WeTV現代劇《安家》貼近真實，從婆媳關係、小三出軌、霸占老洋房訛錢太表姑奶奶事件與江奶奶宋爺爺最美愛情等故事熱潮不斷，被認為是房仲業的「深夜食堂」，觀察著這世間的人生百態，尤其劇裡高達85%故事，以及孫儷飾演的角色都是有真實故事原型，引發網友共鳴，一舉讓網路點擊達52.5億人次。《安家》在騰訊視頻海外版WeTV獨家播出。

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(中時電子報)