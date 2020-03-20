根據教科文組織最新資料，全球全面停課國家達107國、12國局部停課，行政院長蘇貞昌今赴立法院進行施政總質詢答詢，民進黨立委羅致政問及，疫情指揮中心稱這兩周是關鍵，是否有預防性停課可能性。蘇貞昌表示，停課影響層面大，政府不輕率停課。教育部長潘文忠補充表示，目前還是一照停課標準，校園出現一例全班停課，一校發生兩例全校停課。

潘文忠表示，2月初延後開學事讓學校做好相關準備，近期案例都是境外移入，各大學也戰戰兢兢，3月19日起國人入境也要居家檢疫14天，目前仍是以現行停課相關標準做準備，沒有全面停課的規劃。

蘇貞昌說，當初寒假延長暑假縮短的預防性作法有效，這波疫情另有其他規範，不希望影響孩子的受教權，尤其是第一波校園防疫有做足相關物資配送學校，用足夠的準備保護學生，防疫步步為營。

蘇貞昌強調，停課影響大，不輕率停課，這是很好的機會教育，如果安然度過這波疫情，台灣又是了不起，所以我們不希望停課，這次藉由這樣作業方式讓學校做足準備，讓孩子知道如何應對，同時藉由這波疫情，教育部應該趁著疫情振興時候，盤點偏鄉學校設備軟體及教材提升。

新冠肺炎,停課,疫情,行政院,蘇貞昌,民進黨,教育部,延後開學

https：／／www.chinatimes.com／realtimenews／20200320001276-260405？chdtv

https：／／www.chinatimes.com／newspapers／20200320000585-260114？chdtv

(中時 )