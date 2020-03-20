新冠肺炎疫情持續延燒，全球障礙路跑指標「Spartan Race」斯巴達障礙跑競賽為此全力推廣運動防疫，與《ELEVEN SPORTS》體育家族共同製播，推出「防疫E起動」主題系列影片，昨起開始在臉書粉絲頁播出，鼓勵民眾防疫期間居家運動，提升免疫力。

超越耐力極限、永不放棄是斯巴達障礙跑競賽一直以來活動所傳遞的精神，自2016年首度引進台灣，累計至今已舉辦過8場賽事，吸引將近4萬名運動好手參加，在這個防疫你我有責的時刻，台灣斯巴達也一直透過各種形式推廣運動防疫，創造更美好的生活。為注入更多社會正能量，除了自2/9開始由斯巴達「斯友」發起全台串連，每周末在全台各地推出免費戶外運動課程，鼓勵民眾走出戶外多運動。

主辦單位表示，防疫期間民眾減少外出，待在家的時間變多，維持適量運動增強抵抗力尤其重要，即日起在「Spartan Race Taiwan」臉書粉絲頁推出居家運動影片，由ELEVEN體育家族主播群、年度推廣大使王家梁，以及World Gym世界健身俱樂部健身教練帶領之下，分享12招在家也能輕鬆做的中強度運動，增強心肺功能，讓你宅在家足不出戶也能提升自我免疫，更透過也是斯巴達勇士的醫師林士傑，宣導學習正確防疫觀念。

每支短片由World Gym世界健身俱樂部健身教練設計，鼓勵民眾在家也能跟著做循環動作。主播王裕賢自曝在訓練過程，核心肌群感覺提升許多，「剝比跳」幾組循環做下來肌肉特別有感，開合跳也讓他印象深刻，笑說：「它勾起我小時候回憶啊！」

主播林淳霈也提到，系列影片中的示範動作，對於女生來說，非常適合沒有運動基礎也能在家或辦公室進行訓練。近來忙著拍戲的推廣大使王家梁，趁著拍戲空檔，仍不忘分享運動抗疫重要性，透露自己會安排一個五天的運動課表，規劃一定的強度鍛鍊，除了提升肌力、心肺功能外，更增強自我免疫。

2020斯巴達障礙跑競賽東亞系列第一場賽事將於高雄舉辦，因應新型冠狀病毒肺炎及疾病管制署宣導措施，原訂於4/25-26舉辦賽事延期至5/30-31，相關訊息請隨時關注斯巴達粉絲專頁。

(中時 )