新冠肺炎疫情延燒，警政署除配合各部會防疫政策外，仍秉持「治安無疫期，掃黑不打烊」原則，再度聯合台灣高等檢察署及全國各地方檢察署，從本月16日至22日實施今年首波「全國同步掃黑行動專案」，以壓制幫派氣焰，高檢署長邢泰釗並在20日親赴刑事局檢視查緝成果。

警政署表示，這次行動以檢肅幫派首要與成員為主，相關掃蕩工作以彈性方式配套執行，專案期間動員全國警力536人，共檢肅18名治平目標、同時逮捕手下成員117人，合計到案135人。

其中，刑事局偵查第六大隊查獲竹聯幫地虎堂48歲吳姓堂主，發現吳嫌具統促黨贏政黨部主委身分，涉嫌以幫會名義指揮手下以暴力恐嚇、強占台中市南屯區某社區管委會廳舍及停車空間位置，作為幫眾運作及聚會堂口，長期對該社區強占牟利，將吳嫌及9名共犯依恐嚇、強制及組織等罪名檢肅到案。

天道盟太陽會22歲許姓成員，今年1月與被害人發生行車糾紛，竟夥同小弟嗆聲「黑社會臨檢啦」，強行攔停被害人車輛，將被害人拉出車外毆打砸車。隔月，陳姓被害人因積欠許嫌旗下小弟數千元債務，許嫌再次率眾暴力討債。此外，許嫌小弟間因細故結怨，許嫌竟強押其中一名小弟至河濱公園，教唆手下分持木棍等器械毆打，致被害人右手手肘骨折、骨頭易位、頭部及身體多處挫傷，手段暴戾凶殘。警方經4個月連續蒐證，將許嫌等11人拘提到案，依組織、妨害自由、傷害、毀損及毒品等罪嫌移送法辦。

嘉義縣水上鄉代表會林姓主席，2017年4月與嘉義市陽明醫院發生醫療糾紛後，唆旗下小弟持球棒前往陽明醫院毀損大門玻璃，並要求賴姓男子等人冒名頂替前往派出所製作假筆錄。

林嫌在2018年11月，涉嫌教唆小弟向仇家開槍，造成被害人臀部中彈，事後為規避刑責，又教唆他人冒名頂替前往警局製作假筆錄。

專案小組將林嫌等5人拘提到案，查扣手槍改造工具、武士刀、球棒、鐵棍等贓證物，詢後依槍砲、恐嚇等罪嫌送辦，檢方複訊後，諭令林嫌10萬元交保。

(中時 )